快訊

不斷更新／金馬首位得主出爐！林柏宏、劉冠廷帥氣頒獎 頑童MJ116開場表演

TWICE高雄新裝首登場！子瑜喊「我終於帶成員來了」 苦等10年全場變淚海

范冰冰確定不來！若奪金馬影后將現場熱線 導演親曝兩人合作「最大壓力」

聽新聞
0:00 / 0:00

「尼米茲」前腳剛走「華盛頓」後腳到 美航艦「一進一出」南海

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國海軍尼米茲號航空母艦。路透
美國海軍尼米茲號航空母艦。路透

大陸半官方智庫「南海戰略態勢感知」（SCSPI）在微博上發布最新航跡圖，指美國海軍「尼米茲號」航空母艦17日穿越菲律賓民都洛海峽（Mindoro Strait）離開南海的同一天，「華盛頓號」打擊群經巴士海峽進入南海，形成經典「一進一出」態勢。

環球網援引美國海軍協會網站（USNI）報導，截至21日，「華盛頓號」航艦打擊群正在打撈兩架美墜毀軍機的地點附近活動。「南海戰略態勢感知」分析，華盛頓號可能是提供美軍打撈船安全維護以及後勤支援，並凸顯美軍在印太地區維持高強度存在的戰略決心。而「尼米茲號」航艦在經歷至少一次延期部署後返回母港。

根據衛星訊息及船舶自動識別系統（AIS）資料，華盛頓號航艦攜打擊群--提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦「史莫斯號（USS Robert Smalls CG-62）」與勃克級（Arleigh Burke class）驅逐艦「米利厄斯號（USS Milius DDG-69）」、「肖普號（USS Shoup DDG-86）」等船艦，14日結束與韓國的聯合海上軍演後，就直奔南海而來。

尼米茲號於10月26日下午在南海國際水域發生罕見雙機連續墜毀事件，一架MH-60R「海鷹」（Sea Hawk）直升機和一架F/A-18F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰鬥機在南海相繼墜毀。一度傳言停留當地近半個月的尼米茲號，已藉由水下機器人及探路者級（Pathfinder-class）測量船完成定位打撈，但美國海軍第7艦隊發言人科默少校20日表示，美軍派出「保障級」（Safeguard-class）救援打撈船「薩爾沃號（USNS Salvor，T-ARS-52）」，正在現場執行打撈行動。

大陸半官方智庫「南海戰略態勢感知」（SCS Probing Initiative，SCSPI）在微博上發布最新航跡圖，指美國海軍「尼米茲號」航空母艦17日穿越菲律賓民都洛海峽（Mindoro Strait）離開南海的同一天，「華盛頓號」打擊群經巴士海峽進入南海，形成經典「一進一出」態勢。圖／取自「南海戰略態勢感知」
大陸半官方智庫「南海戰略態勢感知」（SCS Probing Initiative，SCSPI）在微博上發布最新航跡圖，指美國海軍「尼米茲號」航空母艦17日穿越菲律賓民都洛海峽（Mindoro Strait）離開南海的同一天，「華盛頓號」打擊群經巴士海峽進入南海，形成經典「一進一出」態勢。圖／取自「南海戰略態勢感知」

南海 美國

延伸閱讀

南海專家：中國海軍非獨霸 若多線開戰將分身乏術

反制菲美日演習 中轟炸機編隊巡航南海 環時：打擊力更強

NBA／獨行俠總管被炒後首戰華盛頓傷退 末節反撲仍不敵太陽

美最先進航艦「福特號」現身加勒比海 關鍵盟友中止情報合作

相關新聞

「尼米茲」前腳剛走「華盛頓」後腳到 美航艦「一進一出」南海

大陸半官方智庫「南海戰略態勢感知」（SCSPI）在微博上發布最新航跡圖，指美國海軍「尼米茲號」航空母艦17日穿越菲律賓民...

中美海上軍事安全磋商 陸方：反對以航行和飛越自由為名危害中國主權

川習會後，大陸海軍官方微信公眾號22日發布，18日至20日，中美兩軍在美國夏威夷舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制...

與烏茲別克外長戰略對話 王毅稱：中國早日統一是中華兒女共同心願

日本首相高市早苗「台灣有事」言論遭北京強烈抗議後，人在中亞訪問的中共政治局委員間外長王毅，表態強調「中國早日實現完全統一...

畫面曝光！大陸官媒公布 共機高空驅離菲律賓飛機

菲律賓漁業和水產資源局公務飛機日前攜帶記者，再次赴黃岩島附近，大陸央視新媒體「玉淵譚天」22日發布影片稱，遭到共機高空依...

彭博披露：美國調查大陸比特幣礦機巨頭涉國安疑慮

全球最大比特幣挖礦機供應商、比特大陸近來成為美國聯邦政府跨部門調查的核心對象。調查目的在於評估設備是否可能對美國國家安全...

李強會南非總統：推動零關稅早日落地 拉馬佛沙：堅定奉行一中政策

據新華社，昨抵達南非約翰尼斯堡準備出席G20峰會的大陸國務院總理李強，在抵達當日即會見南非總統拉馬佛沙。李強指出，上個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。