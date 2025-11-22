「尼米茲」前腳剛走「華盛頓」後腳到 美航艦「一進一出」南海

大陸半官方智庫「南海戰略態勢感知」（SCSPI）在微博上發布最新航跡圖，指美國海軍「尼米茲號」航空母艦17日穿越菲律賓民都洛海峽（Mindoro Strait）離開南海的同一天，「華盛頓號」打擊群經巴士海峽進入南海，形成經典「一進一出」態勢。

環球網援引美國海軍協會網站（USNI）報導，截至21日，「華盛頓號」航艦打擊群正在打撈兩架美墜毀軍機的地點附近活動。「南海戰略態勢感知」分析，華盛頓號可能是提供美軍打撈船安全維護以及後勤支援，並凸顯美軍在印太地區維持高強度存在的戰略決心。而「尼米茲號」航艦在經歷至少一次延期部署後返回母港。

根據衛星訊息及船舶自動識別系統（AIS）資料，華盛頓號航艦攜打擊群--提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦「史莫斯號（USS Robert Smalls CG-62）」與勃克級（Arleigh Burke class）驅逐艦「米利厄斯號（USS Milius DDG-69）」、「肖普號（USS Shoup DDG-86）」等船艦，14日結束與韓國的聯合海上軍演後，就直奔南海而來。

尼米茲號於10月26日下午在南海國際水域發生罕見雙機連續墜毀事件，一架MH-60R「海鷹」（Sea Hawk）直升機和一架F/A-18F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰鬥機在南海相繼墜毀。一度傳言停留當地近半個月的尼米茲號，已藉由水下機器人及探路者級（Pathfinder-class）測量船完成定位打撈，但美國海軍第7艦隊發言人科默少校20日表示，美軍派出「保障級」（Safeguard-class）救援打撈船「薩爾沃號（USNS Salvor，T-ARS-52）」，正在現場執行打撈行動。