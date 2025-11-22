快訊

修杰楷閃兵風暴後首露面！梧桐妹從後擁抱「愛你」沒白疼

日本觀光降價了？ 池袋旅宿出現甜甜價 林氏璧指要有1關鍵因素

聽新聞
0:00 / 0:00

與烏茲別克外長戰略對話 王毅稱：中國早日統一是中華兒女共同心願

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外長王毅（左）與烏茲別克外長賽義多夫（右）21日舉行雙方第二度外長戰略對話。（圖／取自烏茲別克外交部官網）
大陸外長王毅（左）與烏茲別克外長賽義多夫（右）21日舉行雙方第二度外長戰略對話。（圖／取自烏茲別克外交部官網）

日本首相高市早苗「台灣有事」言論遭北京強烈抗議後，人在中亞訪問的中共政治局委員間外長王毅，表態強調「中國早日實現完全統一是海內外中華兒女共同心願」，王毅與吉爾吉斯、烏茲別克外長分別舉行的戰略對話會後新聞稿也都提及「統一」。

據大陸外交部，王毅21日於塔什干與烏茲別克外長賽義多夫進行雙方第二次戰略對話，王毅聲稱，中國早日實現完全統一是海內外中華兒女共同心願，中方讚賞烏方恪守一個中國原則。雙方要用好中烏執法安全合作機制，加強在打擊三股勢力、跨國有組織犯罪等方面的協同行動，深化反干涉合作。

賽義多夫則說，烏方堅定恪守一個中國原則，反對台獨分裂活動，反對外部勢力的無理干涉，支持中國實現國家統一。

烏茲別克總統米爾濟約耶夫也在21日會晤王毅時，重申堅定奉行一個中國原則。另據烏茲別克通訊社，這次會晤，在落實高級別協議的框架內，考慮了在任何情況下進一步加強烏茲別克斯坦和大陸全面戰略夥伴關係和擴大多方面合作的實際問題。特別重視促進在高科技、綠色能源和核能、人工智慧、交通運輸、基礎設施、農業、地質、化學等領域的合作。

雙方指出，積極推進中吉烏鐵路工程並將其與其他交通走廊連接至關重要。雙方特別關注在阿富汗社會經濟重建和安全問題上協調合作。

而大陸方面公佈的外長戰略對話聯合新聞稿，雙方重申在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持。烏方堅定支持一個中國原則，反對任何形式的台灣獨立，「堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力」。

此前，王毅與吉爾吉斯外長库鲁巴耶夫19日在比什凯克舉行雙方外長首次戰略對話，會後雙發發表的聯合聲明提到，「吉方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。吉方堅決反對任何形式的台灣獨立，堅定支持中國政府實現國家統一和聯大第2758號決議」。

11月17日在北京與敘利亞過渡政府外長希巴尼會談時，王毅也指出，大陸讚賞敘方承諾恪守一個中國原則，「希望敘方堅定支持中國人民反對台獨分裂、爭取國家完全統一的正義事業，共同維護好雙邊關係政治基礎」。

大陸與烏茲別克首度外長戰略對話2023年11月在北京舉行，圖為今年的11月21日在塔什干舉行第二次對話。（圖／取自烏茲別克外交部官網）
大陸與烏茲別克首度外長戰略對話2023年11月在北京舉行，圖為今年的11月21日在塔什干舉行第二次對話。（圖／取自烏茲別克外交部官網）

王毅 台獨

延伸閱讀

陸與吉爾吉斯外長首次戰略對話 吉方：恪守一中、支持聯大2758號決議

王毅通話伊朗外長 籲推動核問題重回對話談判

王毅：中國大陸願與歐盟商簽自貿協定 雙方不是對手

德外長與王毅通話 將重啟訪中行程

相關新聞

中美海上軍事安全磋商 陸方：反對以航行和飛越自由為名危害中國主權

川習會後，大陸海軍官方微信公眾號22日發布，18日至20日，中美兩軍在美國夏威夷舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制...

畫面曝光！大陸官媒公布 共機高空驅離菲律賓飛機

菲律賓漁業和水產資源局公務飛機日前攜帶記者，再次赴黃岩島附近，大陸央視新媒體「玉淵譚天」22日發布影片稱，遭到共機高空依...

彭博披露：美國調查大陸比特幣礦機巨頭涉國安疑慮

全球最大比特幣挖礦機供應商、比特大陸近來成為美國聯邦政府跨部門調查的核心對象。調查目的在於評估設備是否可能對美國國家安全...

與烏茲別克外長戰略對話 王毅稱：中國早日統一是中華兒女共同心願

日本首相高市早苗「台灣有事」言論遭北京強烈抗議後，人在中亞訪問的中共政治局委員間外長王毅，表態強調「中國早日實現完全統一...

李強會南非總統：推動零關稅早日落地 拉馬佛沙：堅定奉行一中政策

據新華社，昨抵達南非約翰尼斯堡準備出席G20峰會的大陸國務院總理李強，在抵達當日即會見南非總統拉馬佛沙。李強指出，上個月...

香江風情／語言文字因人口流動受挑戰 香港能50年不變？

香港近期的爭議是語言。香港的「五十年不變」中包括語言，即與中國大陸不同，香港講粵語、寫繁體字、法定語言英文與中文併肩而立。但粵語、繁體字、英文在香港，都受到挑戰還成關注事件。而這些爭議，都與人才、人口的流動有關…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。