快訊

日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝「已買到票」：日本人還要抽

Twice開唱「子瑜回來了」！ 賴總統：演唱會受歡迎…代表許多人有錢有閒

獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光

宋濤：解決台灣問題是中國人自己的事，絕不容許日本等外部勢力干涉

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤日前表示，解決台灣問題是中國人自己的事，我們絕不容許日本等外部勢力干涉，任何外部勢力膽敢挑釁，必將自取滅亡。中國台灣網
中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤日前表示，解決台灣問題是中國人自己的事，我們絕不容許日本等外部勢力干涉，任何外部勢力膽敢挑釁，必將自取滅亡。中國台灣網

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤日前表示，兩岸同胞要在捍衛抗戰台灣光復成果中守護共同家園。「解決台灣問題是中國人自己的事，我們絕不容許日本等外部勢力干涉，任何外部勢力膽敢挑釁，必將自取滅亡。兩岸同胞都是中國人，要在銘記歷史中推進統一大業，在捍衛抗戰和台灣光復成果中守護共同家園，在兩岸融合發展中增進同胞福祉。」

大陸央視新聞報導，以「銘記歷史、捍衛成果、守護家園、開創未來」為主題的第五屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」，日前在四川成都舉行。海峽兩岸有關方面、黨派團體負責人和代表，專家學者及台胞台青代表200多人參加活動。

中國國民黨前主席洪秀柱和台灣知名作家藍博洲、兩岸青年代表致辭表示，兩岸血脈、文化、情感的聯結，是任何外力割不斷的。身為中華兒女，兩岸同胞要以史為鑑，堅守民族大義，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，加強兩岸交流合作，共創民族復興偉業。

洪秀柱指出，「身為中華兒女，我們要有歷史的清醒，也要有未來的擔當，唯有拒絕分裂才能夠守住和平，唯有堅定團結才能夠迎向復興。我們講同樣的語言、寫同樣的文字、過同樣的節日、敬同樣的祖先，這樣的聯結是任何的勢力、任何的外力都割不斷的。」

在活動開始前，宋濤還會見了參加活動的台灣嘉賓代表。

宋濤 抗戰 台灣光復

延伸閱讀

成都見洪秀柱 陸國台辦主任宋濤再批高市：兩岸同胞要粉碎外來干涉

嗆輪不到高市早苗對台海指手畫腳 洪秀柱：中華民族有智慧處理好兩岸

張榮恭會宋濤國共對話 重申九二共識基礎推動兩岸關係

國民黨副主席張榮恭晤國台辦宋濤 稱「兩岸和平關鍵在九二共識」

相關新聞

李強會南非總統：推動零關稅早日落地 拉馬佛沙：堅定奉行一中政策

據新華社，昨抵達南非約翰尼斯堡準備出席G20峰會的大陸國務院總理李強，在抵達當日即會見南非總統拉馬佛沙。李強指出，上個月...

「戰略需求導向」陸增選兩院院士 軍事、國安專家多

大陸中國科學院、中國工程院（簡稱兩院）院士昨天公布入選的一百四十四人新名單，根據披露的院士領域，有多位軍事、國安及高科技...

英媒：施凱爾擬明年一月訪陸

英媒報導，英國首相施凱爾將於明年一月底訪問中國大陸，若成行，這將是英相時隔七年再次訪問中國。如何提升英中兩國經貿關係將是...

兩岸事務治理 陸學者：大陸沒排斥跟民進黨交往

中國大陸涉台學者劉國深今天在一場國際研討會上表示，大陸從來沒有排斥跟民進黨交往，儘管對話大門關起來，但是沒有上鎖，用力推...

宋濤：解決台灣問題是中國人自己的事，絕不容許日本等外部勢力干涉

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤日前表示，兩岸同胞要在捍衛抗戰和台灣光復成果中守護共同家園。「解決台灣問題是中國人自己的...

畫面曝光！大陸官媒公布 共機高空驅離菲律賓飛機

菲律賓漁業和水產資源局公務飛機日前攜帶記者，再次赴黃岩島附近，大陸央視新媒體「玉淵譚天」22日發布影片稱，遭到共機高空依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。