畫面曝光！大陸官媒公布 共機高空驅離菲律賓飛機

菲律賓漁業和水產資源局公務飛機日前攜帶記者，再次赴黃岩島附近，大陸央視新媒體「玉淵譚天」22日發布影片稱，遭到共機高空依法予以驅離。

大陸央視新媒體「玉淵譚天」發布中方從軍機上拍攝的現場畫面。菲律賓飛機闖入中方天羅地網，中共軍機高空驅離。

今年菲律賓軍機多次闖入黃岩島空域，中共軍機進行攔截和驅離。5月初美菲聯合軍演期間，包括 B-1B轟炸機、F-16、F/A-18 等機型接近黃岩島，中共殲-16戰機從永興島起飛攔截，雙方在空中對峙。

菲律賓2架C-208和1架N-22型機，也曾於2月20日闖入南沙島礁附近空域，中共南部戰區全程掌握並喊話驅離。

早在 2月18日，菲律賓C-208巡邏機也曾闖入黃岩島領空，與中共直-9直升機險些發生近距離碰撞。

黃岩島（Scarborough Shoal）是南海爭議的焦點之一，自2012年大陸掌握實際控制權以來，大陸與菲律賓因主權、漁權與戰略位置持續對峙，雙方衝突頻繁。大陸於9月10日宣布在黃岩島設立「國家級自然保護區」引發菲律賓強烈抗議。