傅聰致函古特雷斯：如日本膽敢武力介入台海，將行使聯合國憲章自衛權

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
大陸駐聯代表傅聰致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗錯誤言論闡明中國立場。圖／取自央視新聞
大陸駐聯代表傅聰致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗錯誤言論闡明中國立場。圖／取自央視新聞

據中國大陸常駐聯合國代表團網站當地時間21日傍晚6時訊息，中國常駐聯合國代表傅聰當地時間21日致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗涉華錯誤言行闡明中國政府立場。他表示，高市早苗相關言論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序。他強調，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。

據中方發布消息，該函將作為聯合國大會正式文件，向全體會員國散發。

傅聰在致函中表示，日本首相高市早苗在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論。這是1945年日本戰敗以來日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益。

他表示，有關言論極度錯誤、極為危險，性質影響極為惡劣。在中方多次嚴正交涉和強烈抗議後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。中方對此強烈不滿、堅決反對。

傅聰在致函中表示，高市早苗相關言論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，是對14億多中國人民和曾遭受日本侵略的亞洲國家人民的公然挑釁。台灣是中國的神聖領土，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容許任何外來干涉。

他強調，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。作為二戰戰敗國，日方必須深刻反省歷史罪責，恪守對於台灣問題所做的政治承諾，立即停止挑釁越線，收回錯誤言論。

中方 聯合國 日本 高市早苗

相關新聞

李強會南非總統：推動零關稅早日落地 拉馬佛沙：堅定奉行一中政策

據新華社，昨抵達南非約翰尼斯堡準備出席G20峰會的大陸國務院總理李強，在抵達當日即會見南非總統拉馬佛沙。李強指出，上個月...

「戰略需求導向」陸增選兩院院士 軍事、國安專家多

大陸中國科學院、中國工程院（簡稱兩院）院士昨天公布入選的一百四十四人新名單，根據披露的院士領域，有多位軍事、國安及高科技...

英媒：施凱爾擬明年一月訪陸

英媒報導，英國首相施凱爾將於明年一月底訪問中國大陸，若成行，這將是英相時隔七年再次訪問中國。如何提升英中兩國經貿關係將是...

兩岸事務治理 陸學者：大陸沒排斥跟民進黨交往

中國大陸涉台學者劉國深今天在一場國際研討會上表示，大陸從來沒有排斥跟民進黨交往，儘管對話大門關起來，但是沒有上鎖，用力推...

香江風情／語言文字因人口流動受挑戰 香港能50年不變？

香港近期的爭議是語言。香港的「五十年不變」中包括語言，即與中國大陸不同，香港講粵語、寫繁體字、法定語言英文與中文併肩而立。但粵語、繁體字、英文在香港，都受到挑戰還成關注事件。而這些爭議，都與人才、人口的流動有關…

