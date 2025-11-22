「戰略需求導向」陸增選兩院院士 軍事、國安專家多

大陸中國科學院、中國工程院（簡稱兩院）院士昨天公布入選的一百四十四人新名單，根據披露的院士領域，有多位軍事、國安及高科技等領域專家入選。涉及領域包含「電磁發射理論與技術」、「地下結構抗衝擊爆炸」、「腦認知模式識別」、隱形戰機發動機，以及動力電池等。

中國科學院公布新增的院士名單有七十三位，來自數學物理學部、化學部、生命科學和醫學學部、地學部、信息技術科學部、技術科學部等六個學部。其中技術科學部、信息技術科學部，有多人具有軍方背景。

中國工程院則新增七十一名院士，包括機械與運載工程學部，信息與電子工程學部，化工、冶金與材料工程學部，能源與礦業工程學部，土木、水利與建築工程學部、醫藥衛生學部等多個部門。

中國工程院表示，通過本次院士增選，「一批國防和國家安全領域擔綱重大工程、承擔重大科研任務的優秀專家當選」；來自民營科技領軍企業的優秀專家當選；八位優秀的女性科學家當選，進一步優化了院士隊伍的年齡結構、學科、地區和行業布局。

新華社指出，本次兩院院士增選「突出國家戰略需求導向」，突出以科技創新引領新質生產力的發展要求。本次增選後，大陸現有中國科學院院士共九零八人，現有中國工程院院士共一千零二人。

中國科學院披露的院士研究領域顯示，如：北京航空航天大學的王晉軍，領域為「飛行器複雜流動的機理與控制」；解放軍信息支援部隊的何元智，領域為「衛星通信系統科學」；解放軍國防科技大學胡德文，領域為「腦認知模式識別」；解放軍陸軍工程大學方秦領域「地下結構抗衝擊爆炸」；海軍工程大學魯軍勇「電磁發射理論與技術」；航天科工集團卅一研究所劉小勇「吸氣式發動機技術」。還有如殲卅五隱形戰機的發動機設計師；動力電池的寧德時代與車企比亞迪的工程師等多位軍事、國安與高科技領域專家。