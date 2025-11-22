英媒：施凱爾擬明年一月訪陸

英媒報導，英國首相施凱爾將於明年一月底訪問中國大陸，若成行，這將是英相時隔七年再次訪問中國。如何提升英中兩國經貿關係將是此行重點。目前大陸外交部尚未表態，英國首相辦公室則表示，會按慣例制定任何出訪計畫。

據英國天空新聞頻道、泰晤士報、衛報等英媒報導，施凱爾計畫明年一月底或二月訪問中國，但行程仍未定案。

施凱爾上台後，多次強調要與大陸建立務實、穩健關係。對於此訪，香港南華早報報導稱，施凱爾領導的工黨正尋求外國投資，以兌現競選承諾，即升級基礎設施並發展英國經濟；經濟學人報導也提到，由於英國經濟持續疲軟，政府期望透過改善英中關係吸引資金。

保守黨和輿論指責施凱爾為了經貿利益淡化大陸威脅，甚至還稱他為「紅色俗辣」（Red softy）。英媒報導提及，備受爭議的大陸駐英「超級大使館」建案，也可能在下月獲得施凱爾的批准開建。

近幾年中英關係受香港反送中、美中貿易戰等因素影響持續波折。來自工黨的施凱爾去年七月上任英國首相後，於去年十一月，在巴西的Ｇ20峰會期間與大陸國家主席習近平首次見面，當時施凱爾即表示要建立「強有力的英中關係」，並促成今年一月英國財政大臣訪陸，舉辦英中經濟峰會，接著，英中正式氣候談判也恢復。

據統計，去年七月以來，英國已陸續有外交、財政、能源、商貿等部會大臣及國家安全顧問訪陸，教育大臣也有望於今年底成行，均被視為替施凱爾訪陸鋪路。十一月六日，大陸外長王毅也與英國外交大臣庫珀通電話，表示雙方應加強戰略溝通。

英中關係錯綜複雜，近期雙方因英國國會共諜疑雲，與中國七年前買下倫敦金融城超過兩萬平方公尺土地，及古蹟皇家鑄幣廠舊址，準備興建「超級大使館」，被指造成英國國安風險，建案是否獲批准等，均受關注。

報導指，今年七月王毅在北京與訪陸的英國國家安全顧問鮑威爾會談，近幾周亦陸續有英國情報官員表示，他們認為大陸巨型使館建案的國安風險「可控」。