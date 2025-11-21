快訊

居民隱憂終爆發…台南後壁烏樹林暫置場深夜大火 大批消防灌救

警察突登門！日本音樂人大陸演出全遭取消 觀眾憤怒高喊「退錢」

美中在檀香山舉行海上軍事安全磋商 聚焦降低風險

中央社／ 台北21日電

美國印太司令部今天通報，美中海上軍事磋商機制18至20日在檀香山舉行會議，旨在促進雙方人員就降低不安全和不專業行為風險進行討論。

美中海上軍事磋商機制上次召開會議是4月2至3日在上海。相隔7個多月再度登場，作為東道主的美國印太司令部說，該機制是半年舉行一次會議。

美國印太司令部通報，18至20日，美國印太司令部、美國太平洋艦隊、美國太平洋空軍和美國海岸防衛隊的軍事官員在檀香山與中國人民解放軍代表舉行了海上軍事磋商機制工作小組會議及全體會議。

通報說，該論壇旨在「促進雙方人員就降低不安全和不專業行為風險進行討論」。

至截稿，共軍尚未發布這場會議的消息。

美中海上軍事安全磋商機制上次在上海舉行工作小組會議。據共軍會後通報，雙方在平等和尊重的基礎上，就上次工作小組會以來中美海空安全形勢進行坦誠、建設性交流，評估了「中美海空相遇安全行為準則」執行情況，討論了改進中美海上軍事安全問題的措施。

共軍當時還稱，艦機安全與國家安全密不可分，美軍艦機在中國當面海空域進行偵察、測量和高強度演訓活動，極易造成誤解誤判，危害中國主權和軍事安全。對此，中國軍隊將繼續依法依規回應一切危險挑釁行為，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

美國 軍事 機制

延伸閱讀

稀土出口回升！陸對美出口增56% 升至9個月來最高

鄭麗文喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆：不樂見應和共軍

川普擬擴大美國離岸石油鑽探 面積相當亞馬遜雨林

台美關稅談判敲定投資4000億美元？龔明鑫：還沒確定

相關新聞

兩岸事務治理 陸學者：大陸沒排斥跟民進黨交往

中國大陸涉台學者劉國深今天在一場國際研討會上表示，大陸從來沒有排斥跟民進黨交往，儘管對話大門關起來，但是沒有上鎖，用力推...

會南韓在野黨魁 韓媒指陸大使稱：部分人士仍對中國大陸崛起難以接受

大陸駐南韓大使戴兵21日與南韓最大在野黨國民力量黨代表張東赫會見，據報導，戴兵指出，「部分人士仍對中國的崛起不太適應甚至...

中共福建省委會議 提出十五五時期「積極服務中央對台工作大局」

中共廿屆四中全會通過十五五規劃建議後，除官方編制具體內容外，各地也開始鋪陳後續實踐。作為大陸方面對台第一線的福建省，中共...

一國兩制台灣方案仍適用台灣？陸學者：台灣可以提出討論哪裡不接受

廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深21日以視訊形式出席研討會時表示，兩岸應該超越統獨的思維，因為依雙方各自法...

雙城12月下旬登場 林奕華證實陸方昨來台：預計時程進行中

雙城論壇舉辦在即，大陸委員會主委邱垂正日前表示掌握年底雙城舉辦時間。台北市副市長林奕華今受訪表示，時間點大概會是在12月...

中研院士吳玉山：護國神山在於了解中國、台灣需要「造山者」

台灣的中國大陸研究事關生存，中研院院士吳玉山21日再度示警，強調台灣的護國神山不是台積電，而是了解中國大陸；他認為，台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。