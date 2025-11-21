快訊

兩岸事務治理 陸學者：大陸沒排斥跟民進黨交往

中央社／ 台北21日電
文化大學國家發展與中國大陸研究所21日在文化大學大新館舉辦「2025當代中國研究國際研討會－國際新秩序下的中國治理」，南京大學國際關係學院院長朱鋒（螢幕左下）透過視訊與會。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳（左）擔任場次主持人、淡江大學兩岸關係研究中心副主任洪耀南（右）擔任評論人。中央社
文化大學國家發展與中國大陸研究所21日在文化大學大新館舉辦「2025當代中國研究國際研討會－國際新秩序下的中國治理」，南京大學國際關係學院院長朱鋒（螢幕左下）透過視訊與會。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳（左）擔任場次主持人、淡江大學兩岸關係研究中心副主任洪耀南（右）擔任評論人。中央社

中國大陸涉台學者劉國深今天在一場國際研討會上表示，大陸從來沒有排斥跟民進黨交往，儘管對話大門關起來，但是沒有上鎖，用力推一下可進來；建議一起實事求是面對兩岸事務。

文化大學國家發展與中國大陸研究所今天在文化大學大新館舉辦「2025當代中國研究國際研討會－國際新秩序下的中國治理」，廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深、南京大學國際關係學院院長朱鋒透過視訊與會。

劉國深發表題為「當前兩岸關係」論文。他說，兩岸有密切的經貿、文化、民間往來，不可能切斷關係，也由於這些狀況，兩岸有大量共同事務必須解決、處理，兩岸共同式合作治理對於兩岸民眾來說，其將是最大獲益者。

劉國深認為，由於政治原因導致目前兩岸共同式合作治理受到阻撓，台灣公權力部門在大多數情況是缺席的。兩岸現在應該超越「統獨」思維，因為依據各自的法律規定都是「統一」狀態，現在存在的是「治權」問題。

劉國深指出，大陸希望可以與台灣在兩岸共同事務進行合作治理，現在的狀況大陸、台灣都不滿意。如何走出這個困境？基本想法是走向「善治」，兩岸公權力部門可以委託民間社會治理兩岸問題，追求更好的治理、對雙方均有好處。

他說，民間社會的治理效能比政府公權力更加靈活、高效。過去一段時間，兩岸民間力量也參與著兩岸治理過程，在民進黨與大陸沒有達成政治交集情況下，不應該阻止兩岸民間社會去扮演不同角色。

「大陸方面其實立場是很明確的，我們從來沒有排斥跟民進黨交往（指溝通、交流）」，劉國深說，這個問題在日本被問過，當時只用一句話回應，「我們跟民進黨之間對話的大門是關著，但是沒有上鎖，只要台灣方面用點力氣推一下就可以進來的」；建議民進黨實事求是面對兩岸共同事務。

朱鋒發表題為「從特朗普（川普）1.0到特朗普2.0：美國對華戰略競爭政策透視」論文。

朱鋒提到，中國大陸很多學者認為台灣、南海、新疆、香港等議題是美國打壓中國大陸重要戰略；其實目前美國最重要的是對於中國大陸大打科技戰、產業戰、市場戰，目的在壓制中國大陸科技創新、產業競爭，美國最重要的戰略支撐不是地緣衝突議題。

朱鋒直言，中美戰略競爭核心不是台灣、南海等議題，兩個大國的競爭從過去到現在說到底，談的是誰能真正地掌握槍炮、高鐵、技術，掌握者才能夠在大國力量起伏中，真正地占據突出場景最大地位。

朱鋒認為，台灣議題對於中美關係來說是「美國人想給中國設計的一個台灣陷阱」，美國強硬派恨不得中國明天就動手，這樣一來，美國可以第一手壓著歐洲、日本、韓國、東南亞、日本像制裁俄羅斯一樣地去制裁中國。

「我們沒有必要過度炒作，也沒有必要過度情緒化」，朱鋒說，中國大陸、台灣都不應該掉進美國人設計的陷阱，如果台灣變成亞洲的烏克蘭，這會是一個巨大災難，在看待台灣議題時，雙方都應主動地後退一點，不要看得太重。

