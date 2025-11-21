中共福建省委會議 提出十五五時期「積極服務中央對台工作大局」

中共廿屆四中全會通過十五五規劃建議後，除官方編制具體內容外，各地也開始鋪陳後續實踐。作為大陸方面對台第一線的福建省，中共福建省委近日召開全體會議，提出十五五時期要「積極服務全國發展大局、服務中央對台工作大局」。

根據福建日報消息，中共福建省第十一屆委員會第九次全體會議11月20日在福州舉行。全會指出，「十五五」時期福建發展環境面臨深刻複雜變化，戰略機遇與風險挑戰並存、不確定難預料因素增多。要扭住目標不放鬆，一張藍圖繪到底，緊緊圍繞在中國式現代化建設中奮勇爭先，「積極服務全國發展大局、服務中央對台工作大局」。

全會提出，「高質量推進兩岸融合發展示範區建設，更好服務祖國統一大業」。深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持以通促融、以惠促融、以情促融，深化社會融合、經貿融合、情感融合，推動打造兩岸共同家園、建設兩岸共同市場、弘揚兩岸共同文化，構建全域融合新格局。

此前根據中共中央關於十五五規劃的建議，則提到「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」。深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權主動權。深化兩岸交流合作，共同傳承弘揚中華文化。高質量推進兩岸融合發展示範區建設，加強產業合作，推動兩岸經濟合作。落實台灣同胞享受同等待遇政策，為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件，增進兩岸同胞福祉。

另外，10月底至11月20日，福建廈門市已經陸續舉辦了約七場「廈門這五年」記者會。綜合幾場記者會的消息，廈門市表示，聚焦促進兩岸融合、便利兩岸往來，建成7個台胞台企服務站，啟用涉台出入境證件製作分中心，打造「近便利」一站式台胞服務專區，推動台胞定居落戶「願落盡落」等上級政策和授權事項在廈門率先落地實施，實現台灣居民居住證在11個領域29個場景與大陸居民身份證同等使用，台胞口岸辦證量位居全大陸首位。

此外，廈門市也加強涉外涉台法治保障，設立涉台公共法律服務中心、涉台仲裁中心，成立廈門國際商事法庭、廈門涉外海事法庭，加快海絲中央法務區廈門片區建設，集聚法務及泛法務機構超過900家。

同時，廈金大橋廈門段加快建設，「廈金同城生活圈」加快成型。廈金大橋（廈門段）全面施工，建成後將實現廈門本島與翔安機場的快速聯接，有效促進島內外經濟社會發展，助力兩岸融合發展示範區建設。廈門並率先建成兩岸標準共通服務平台，出台大陸首部直接采認台灣地區職業資格和首部鼓勵台灣青年來廈就業創業的地方性法規，推動台資企業新設數量五年增長34.7%。

另在大陸財政部、海關總署和稅務總局的支持下，大嶝市場獲批調整台灣免稅商品經營範圍，從33種擴大至50種，提高了台灣地區高度酒免稅攜帶出區的數量。在大陸首個「兩岸通保」的基礎上，拓展推出「健易保」、「居無憂」等保險產品，創造性將台灣地區健保對接大陸社保，精準覆蓋台胞在大陸生活醫食住行四大核心場景。打造「兩岸一窗」服務品牌，聯動台青基地，為台胞提供政策輔導、審批、運營、人才等定製化、專業化服務，實現「兩岸事、一窗辦」。