一國兩制台灣方案仍適用台灣？陸學者：台灣可以提出討論哪裡不接受

廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深21日以視訊形式出席研討會時表示，兩岸應該超越統獨的思維，因為依雙方各自法理規定都是統一狀態，現在存在的是治權問題，這種情況下兩岸就是一國兩區。他並稱，一國兩制台灣方案，是大陸方面提出的，台灣方面完全可以提出來討論哪個地方不接受。

劉國深21日以視訊形式出席文化大學國家發展與中國大陸研究所主辦的「2025當代中國研究國際研討會」，分享他對目前兩岸關係的觀察。他首先提到已經有6年沒有到台灣，當年大家有序正常交流交往獲益良多，還是希望有機會再去看看。

劉國深表示，兩岸之間切斷關係是不可能的事情，雙方存在著共同事務，如何去處理，必須大家共同努力解決。從1949到1987年兩岸完全隔絕，兩岸關係也沒有中斷，民間社會經過過去30多年密切交流交往，現在更加密切，雙方事實上有大量共同事務，有些不經意事情如1986年華航劫機事件，迫使兩岸雙方必須共同處理，當時是在蔣經國三不政策之下都必須解決，現在更有必要了。

他提到，由於台灣內部遇到一些困難，有些人異想天開認為台灣可以從法理上切斷跟中國大陸之間的連結關係，但可以說基本上是不可能的事情。政治原因造成兩岸共同事務合作治理現在受到阻撓破壞，台灣公權力部門實際上在多數情況缺位，但大陸方面還沒有放棄，還是會及時補位，去維護好秩序。

劉國深認為，目前兩岸關係是武裝的分權關係，如果脫離兩岸內戰關係去談兩岸互不隸屬，這不是實際情況，兩岸之間如果是中國大陸治理台灣，台灣現在不會碰到那麼多困難。這些困難問題台灣方面想要去迴避是不可能的。現實角度來看，科技、經濟、軍事方面，拿實力說話，兩岸之間要基於實力地位來解決共同面對的問題，不應該一廂情願引導民眾說彼此互不隸屬。

他並提出，兩岸應該超越統獨這樣的思維，因為現在的領土人民主權，依雙方各自法理規定都是統一狀態，現在存在的是治權問題，「這種情況下兩岸就是一國兩區，現在規定就是這樣，不能昧於事實」，兩岸共同事務雙方可以合作治理，台灣缺席是不負責任的。而今天狀況雙方都不滿意的，雙方還是要爭取透過交流合作走向對話談判方式，共同建構政治秩序。

劉國深表示，治理可以是多元的，而且民間社會往往在很多地方比政府公權力更加靈活高效，不應該阻止兩岸民間社會扮演不同角色，雙方公權力部門可以透過委託的方式，交給兩岸民間社會共同制定好兩岸關係的問題；他也稱，大陸從未排除跟民進黨交往，「我們跟民進黨之間對話大門是關著，但沒有上鎖，只要台灣方面用點力氣推一下就可以進來」。

輔仁大學日文系特聘教授何思慎作為本場次評論人，他首先表示，過去大陸學者可以經常來台灣，交流還是要以面對面的方式進行，透過視訊是不得已的，現在的兩岸交流顯然是缺乏溫度的。他也提到，實務上，有沒有辦法繞過現在台灣的執政者、民進黨政府，單就兩岸觀光就知道繞不過去，陸客、陸生都來不了。

針對何思慎提問，一國兩制台灣方案，最終目的是要落實鄧小平的一國兩制，或者是一國兩制已經不適用台灣？劉國深回應，一國兩制台灣方案，是大陸方面提出的，台灣方面完全可以提出來討論哪個地方不接受、一國是指什麼，不必把自己封閉起來說一國兩制就是矮化。香港模式、澳門模式不等於台灣模式，只是大陸方面提出來內容的一部分是用在香港澳門，對台灣是更加寬鬆。