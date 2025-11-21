快訊

雙城12月下旬登場 林奕華證實陸方昨來台：預計時程進行中

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市副市長林奕華被問到雙城論壇一事，她說，時間點大概會是在12月下旬。本報資料照
台北市副市長林奕華被問到雙城論壇一事，她說，時間點大概會是在12月下旬。本報資料照

雙城論壇舉辦在即，大陸委員會主委邱垂正日前表示掌握年底雙城舉辦時間。台北市副市長林奕華今受訪表示，時間點大概會是在12月下旬，昨上海方也有來針對雙城事項討論，這部分應該都在時程進行中。

林奕華表示，現在是開議期間，所以必須要看議會的進度，包含議長、上海方協調時間，接下來是總質詢，所以相關安排都必須要配合議會的相關程序，所以時間上面會選定兩個時間，再跟上海方協調。

另外，她說，一般來說，到中國大陸相關申請，大約2個禮拜前送件即可，那MOU的部分大概有一個月前送，所以都會按照中央原來規定時程來進行相關的程序。

媒體詢問MOU部分。林奕華說，MOU的部分是中央後來有核給北市，但有關智能訓練部分，因為它修改的幅度超過一半以上，名稱有修改，所以如果按照內政部相關規定來講，它是必須要重送。現在兩個時間點大概都是12月下旬。

媒體也問到有關上海台辦聯絡處長來台。林奕華證實，上海方昨天有來，當然是要討論雙城的事情，其實這兩天同仁都有做一系列的相關討論，所以這些部分都應該算在預計時程進行中。

上海 林奕華 北市

