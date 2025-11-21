聽新聞
黃之鋒涉串謀勾結境外勢力案 2026年3月再處理
正在服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒多個月前被警方逮捕，其後被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，最新消息指出，案件將於明年3月初再處理。
明報今天報導，黃之鋒因為此案今早第二次到西九龍裁判法院提訊，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德將案件押後至明年3月6日處理「交付程序」，黃之鋒繼續還押。
按照香港司法程序，當某人被控較嚴重的罪行時，控方有權要求將案件轉介區域法院或交付高等法院審理。案件轉介到區域法院稱為「轉介程序」，案件交付高等法院稱為「交付程序」。
據報導，美國、英國、加拿大等總領事館派人到場旁聽。
去年底，法院就香港泛民主派初選案宣布判刑，黃之鋒被判刑4年8個月，目前仍在服刑。
今年6月，黃之鋒在獄中被警方拘捕，警方指他涉嫌違反港區國安法，依「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪名起訴他。
警方指他涉嫌於2020年7月1日至11月23日期間，與前眾志創黨主席羅冠聰及其他人在港串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動等。
2020年中港區國安法生效前，羅冠聰已經離港
