邱垂正：政府兩岸政策致力維持和平穩定現狀

中央社／ 台北21日電

陸委會主委邱垂正今天上午在一場國際研討會致詞表示，政府兩岸政策致力於維持和平穩定現狀，呼籲中國大陸放棄透過武力、脅迫等負面手段對台施壓，以對話交流減少誤解誤判。

邱垂正今天上午在文化大學大新館出席「2025當代中國研究國際研討會－國際新秩序下的中國治理」，他於會上致詞。

邱垂正表示，政府兩岸政策致力於維持和平穩定現狀，堅持以實力帶來真和平理念，克服各種困難與挑戰。

他說，中共對台灣持續軍事恫嚇、外交打壓、經濟脅迫、法律戰、社會滲透以及灰色地帶侵擾，透過在地協力者進行政治干預與社會滲透，試圖影響台灣人民對國家主權以及民主制度的信心。

邱垂正呼籲，中國大陸要體現大國責任，正視中華民國台灣存在的客觀事實，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，放棄以武力、脅迫等負面手段對台施壓，以對話交流減少誤解誤判，共同維護印太和平穩定。

他強調，台灣的民主經驗可以穿透國界，啟發與台灣有相同文化、語言、背景的中國大陸民眾追求更好的自由民主生活。台灣的繁榮繫於全球和平穩定；全球的繁榮也繫於台海和平穩定，台灣做為國際社會負責任一員，從未放棄成為世界上一股良善力量，願為全球積極貢獻。

邱垂正 對台

