贊同「一國兩區會導致一國兩制」？ 邱垂正否認：以法律狀態描述較好

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會主委邱垂正21日上午參加文化大學舉辦的研討會，重申政府的兩岸政策。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會主委邱垂正21日上午參加文化大學舉辦的研討會,重申政府的兩岸政策。（記者廖士鋒／攝影）

陸委會主委邱垂正21日再度向媒體回應「一國兩區」的議題，強調陸委會處理兩岸事務是依照中華民國憲法以及憲法增修條文、兩岸人民關係條例以及相關的法律，「不要集中在某種概念」，就是否贊同「一國兩區會導致一國兩制」？邱垂正說，「我已經強調，不要用這樣一種（太簡化說法），我們還是用法律狀態描述會比較好」。

對於國民黨拋出「一國兩區」，陸委會20日回應指出，這是政治語言，但蔡英文前總統在陸委會主委任內也提過「一國兩區」，是否有落差，對此邱垂正21日上午在參加研討會時，面對媒體詢問後說明，「沒有」，他說，一般人理解的一些新聞或政治的說法，它不是法律語言的。作為主管機關，陸委會是用完整的，處理兩岸事務是依照中華民國憲法以及憲法增修條文、兩岸人民關係條例以及相關的法律處理兩岸事務，過去都是這樣一貫的堅定來維護台海的和平穩定繁榮，也會持續落實四個堅持，維持不卑不亢，維持現狀。

邱垂正原先提出一國兩區有「超譯」，那麼依據憲法、增修條文與兩岸條例，法理上如何形容兩岸定位比較好？他則回應說，因為我們是執行機關，我們是完整的依據上述法律，「而不要集中在某種概念」，就好像我們當年92年發生什麼事，到了2000年有「九二共識」，跟1992年的會談，就有很大的出入，所以我們作為執法機關，我們就是透過實際的法律來落實，「太簡化、太濃縮，就容易有產生不必要的誤導或者是誤解」，「像有人就認為一國兩區跟一國兩制就很接近，所以有人就會認為這是不是會滑向會倒向一國兩制」。

至於是否贊同「一國兩區會導致一國兩制」？邱垂正則說，「我已經強調，不要用這樣一種（太簡化說法），我們還是用法律狀態描述會比較好」。他補充，媒體引用的（陸委會官方文件多次提及一國兩區）「都是很早期的」，但現在兩岸關係翻過好幾頁了，不要用簡化的，就好像「中共版的九二共識、一個中國原則跟一國兩制」可以說是是「三位一體」的對台政策，裡面沒有中華民國生存的空間，若跟中共唱和的這個東西，特別是中共也這麼主張，中華民國主權的空間在哪裡？

此前民進黨中國部發文說，「一國兩區」就是導向「一國兩制」。

另就陸配參政權的問題，陸委會發言人已經坦承實質上死亡狀態，邱垂正也說最多一年。會考慮修改兩岸條例來解套嗎？邱垂正表示，國籍法主管機關是內政部，我們只能就兩岸條例（陸委會為兩岸條例主管機關），任何的修法都必須要社會共識。他說，陸配參政有兩種，一種就是應考試服公職，另一是民選公職人員，前者有除外條款，民選公職人員，就適用其他法律，「就是其他主管機關」。陸委會尊重內政部主管機關的解釋，至於是否有彈性的空間、修法的必要，「我們尊重主管機關」。他也強調，「要凝聚社會共識」，民選公職人員的部分需要更多的社會討論跟溝通。

邱垂正上午出席文化大學主辦的「2025當代中國研究國際研討會」，他在致詞時表示當前世局詭局多變，俄烏戰爭尚未平息，美中競逐亦未見緩解，中日關係又緊張升高，陣營化的趨勢逐年加劇，新獨裁威權國家可以對民主國家形成二戰以來最大的威脅。他提及中共總書記習近平上台後的政治變化，並重申賴總統的兩岸政策秉持四個堅持，並依據和平四大支柱行動方案，強化國防力量，建構經濟安全，和民主國家強化夥伴關係，發展穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

他強調，政府致力於維持台海和平穩定，堅持以實力帶來真和平的理念，呼籲中國大陸要體現大國的責任，正視中華民國台灣存在的客觀事實，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，放棄以武力以及脅迫等負面手段對台施壓，以對話交流減少誤解心態，共同維護和平穩定。

邱垂正21日在研討會致詞後回應陸配與一國兩區問題，強調政府依據中華民國憲法以及憲法增修條文、兩岸人民關係條例以及相關的法律處理兩岸事務。（記者廖士鋒／攝影）
邱垂正21日在研討會致詞後回應陸配與一國兩區問題，強調政府依據中華民國憲法以及憲法增修條文、兩岸人民關係條例以及相關的法律處理兩岸事務。（記者廖士鋒／攝影）

中華民國憲法 陸委會 邱垂正

