全球南方現代化論壇 中宣部李書磊喊話攜手共進

在「川習會」後中美關係趨緩，但中日關係近期又趨於緊張之際，大陸持續強化與「全球南方」國家的交流合作，推銷「中國式現代化」經驗。在今日上午於北京舉行的「全球南方現代化論壇」上，中共中宣部長李書磊表示，當前國際形勢變亂交織，單邊主義保護主義抬頭，全球南方振興之路注定不會停止，中國大陸始終是全球南方一員，面對未來，要高舉人類命運共同體旗幟，以更加開放包容心態攜手共進。

全球南方現代化論壇由大陸國務院新聞辦公室、中共中央黨校、中國社科院和北京大學共同主辦，以「攜手邁向現代化：共同願景與發展之路」，邀請約一六十名海內外專家學者交流。中方藉此次論壇，向全球南方宣揚「中國式現代化」經驗和成果。

李書磊提到，大陸國家主席習近平強調，要和世界各國人民攜手推動構建人類命運共同體，中國大陸始終是全球南方的一員，不追求一枝獨秀，更希望百家齊放，和廣大發展中國家攜手實現現代化。他稱，中共四中全會通過十五五規劃的建議，必將為包括全球南方在內的世界各國帶來更多新機遇。

接著，李書磊提出幾點看法，他說，現代化的道路不止一條，沒有放諸四海皆準的發展模式，越來越多的全球南方國家，立足本國國情和歷史文化特點，堅持走有自身特色的現代化道路。他稱，現在全球南方國家的經濟總量占世界的40%以上，對全球經濟增長貢獻率正在改寫，西方式現代化並非實現現代化的唯一選擇。

李書磊還說，中國式現代化展現出現代化的新途徑，是人口規模巨大、全體人民共同富裕、物質文明和精神文明相協調、人與自然和諧共生、走和平發展道路、堅持獨立自主的現代化，把發展進步的命運牢牢把握在自己手裡。

李書磊喊話，共同譜寫全球南方現代化的新篇章。當前國際形勢變亂交織，單邊主義保護主義抬頭，全球經濟增長動力不足，世界和平和發展面臨嚴肅的挑戰，全球南方振興之路注定不會停止。

李書磊表示，中國大陸始終是全球南方的一員，堅持以中國式現代化新成就為世界提供新機遇，以中國大市場為全球南方的夥伴提供新動力，現代化是全人類共同的事業，全球南方國家應當以更加開放包容心態攜手共進。

他呼籲，面向未來，全球南方要高舉人類命運共同體旗幟，踐行全球發展、全球安全、全球文明、全球治理，相互要踐行真正的多邊主義，提升全球南方國家在全球治理中的代表性。

李書磊最後說，全球南方現代化事業是一項嶄新的事業，我們要加強國際學術交流合作，為推動全球南方的現代化進程，攜手構建人類命運共同體做貢獻。