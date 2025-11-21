英國宣布港人持BNO移民安排不變
英國政府公布，即使當局大幅改變移民制度，但仍會履行對港人的承諾，維持港人持英國國民（海外）護照（BNO）移民當地的安排不變。
綜合本地媒體的報導，英國政府昨天宣布，BNO簽證持有人的「5+1」入籍安排不變，即他們在英國合法住滿5年後，可以申請永久居留權，再住1年即可申請入籍成為英國公民。
但申請人要符合多項要求，包括沒有刑事紀錄、通過有關英國價值觀的入籍測試、英語程度達到一定水平、有穩定收入等。
據英國政府統計，2026至2030年間，預計有19.5萬名持有BNO簽證的港人可以在英國永久定居。
香港於2019年爆發「反送中」運動，翌年中香港實施國安法，觸發港人對政治前景的不安。2021年，英國政府對港人推出俗稱BNO「5+1」的移民安排，曾因此觸發中國方面猛烈批評，令中英關係不和。
