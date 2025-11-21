英媒：英首相施凱爾明年一月底訪問中國

快訊

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
英國天空新聞週四報導，英國首相施凱爾將於1月底訪問中國。圖為2025年11月19日，施凱爾出席在倫敦下議院舉行的首相質詢環節。 路透社
根據英國天空新聞週四報導，英國首相施凱爾將於1月底訪問中國，這將是七年來英國領導人首次訪問中國。

香港南華早報引述該報導稱，施凱爾領導的工黨政府已將改善與北京的關係列為優先事項，因為它正在尋求外國投資，以兌現其競選承諾，即升級基礎設施並發展英國經濟。但兩國關係一直磕磕絆絆，雙方互相指控對方從事間諜活動。

當被問及斯塔默可能訪問英國一事時，首相辦公室表示，任何出行計劃都將按慣例公佈。中國大使館尚未對此置評。

如果中國在1月訪問英國，那麼就在幾週後，英國預計將決定是否批准中國在倫敦設立新的大使館，批評人士稱該大使館將構成安全風險。

報導稱，英國軍情五處本周向議員發出新的警告，提醒他們注意中國特工試圖收集資訊和影響英國活動的行為。

英國檢方於9月放棄了對兩名被控為中國從事間諜活動的英國男子的指控，稱英國政府沒有提供明確的證據來證明北京對英國國家安全構成威脅。案件的失敗導致反對派政客指責史塔默將改善與北京的關係置於國家安全之上。政府否認了這項指控。

前首相梅伊是2018年最後一位訪問中國的英國領導人，但此後保守黨政府執政期間，英國與中國的關係因人權、香港問題以及對中國從事間諜活動的指控而惡化。

