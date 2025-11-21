快訊

蘋果繼「一塊布」再出第2彈「手機支架」！定價嚇一跳 為無障礙友善打造

趙露思硬起來提告！鎖定17名大嘴巴黑粉「不再是溫柔小姐姐」

主婦「不擅下廚」餐費達2.6萬存不了錢！她改善五個誤區 成功終結外食

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安12月率團赴上海雙城論壇 林奕華：2時間點討論中

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
今年台北上海雙城論壇一波多折。圖為去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源出席晚宴。本報資料照片
今年台北上海雙城論壇一波多折。圖為去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源出席晚宴。本報資料照片

今年雙城論壇舉辦在即，對於大陸委員會主委邱垂正稱已掌握年底台北上海雙城論壇的舉辦時間，北市副市長林奕華表示，今年雙城論壇舉辦時間還在與上海討論，透露有兩個舉辦時間點，是在12月下旬，正與上海方討論中。

另外，邱垂正稱今年雙城論壇預計要簽署的2項MOU「已經處理好了。」林奕華表示，MOU部分，其中一個職能培訓MOU，因先前中央要求修改的幅度過大，依內政部規定應該是要重送，儘管陸委會主委今稱不用重送，但北市府還要跟內政部確認，是否要重送審查。

今年台北上海雙城論壇原本訂好9月25日至27日舉辦，因將簽署的兩項MOU審查來不及，北市府出發前緊急宣布緩辦，延至12月舉辦。市府近期申請上海市台辦副主任李驍東等4人來台，不過上周就傳出陸委會不准李驍東來台，引發揣測雙城論壇恐生變。

據了解，北市府這次向陸委會申請雙城論壇上海台辦團，是來談今年雙城論壇的相關細節，包括台北上海要互贈各一對黑腳企鵝、小貓熊。不過北市府原本申請4名上海台辦涉台官員，但陸委會僅核准上海台辦聯絡處長徐皓一個人來。

「這算是有史以來的大緊縮吧！」有藍營人士認為，北市府申請4位上海台辦，陸委會卻僅核准一人，似乎跟邱垂正稱「雙城論壇都站協助立場」、「中央會以最快的速度來同意」的對外說法頗有一段差距。直言陸委會「講是這樣講，但上海台辦要來談雙城事宜，台辦卻只准一個來。」

據了解，儘管這次減縮上海台辦來台規格，不過行程因都是市政行程陸委會沒有刪減太多，至於這次上海台辦來，除了談今年雙城論壇的舉辦相關細節，還有因台北上海要互送小貓熊、黑腳企鵝，上海方要來看一下未來小貓熊在台北市立動物園的家。

上海 北市府 雙城論壇

延伸閱讀

政院版財劃法挹注地方上看1.2兆 蔣萬安：會議未有具體數字

對打國台辦臉書？邱垂正：開微博必須自我矮化

雙城論壇12月登場！邱垂正曝「已掌握舉辦時間」：北市提出申請就會准

藍營拋憲法「一國兩區」 陸委會主委邱垂正：ROC與PRC互不隸屬

相關新聞

英媒：英首相施凱爾明年一月底訪問中國

根據英國天空新聞週四報導，英國首相施凱爾將於1月底訪問中國，這將是七年來英國領導人首次訪問中國。

蔣萬安12月率團赴上海雙城論壇 林奕華：2時間點討論中

今年雙城論壇舉辦在即，對於大陸委員會主委邱垂正稱已掌握年底台北上海雙城論壇的舉辦時間，北市副市長林奕華表示，今年雙城論壇...

參加雙城論壇 蔣萬安赴滬「開綠燈」

陸委會主委邱垂正昨天表示，台北市長蔣萬安到上海參加雙城論壇沒有問題，「只要申請我們就會准」。另對於近日傳出陸委會撤銷上海...

雙城論壇年底舉行？ 北市：尚未確定

今年雙城論壇舉辦在即，對於陸委會主委邱垂正稱已掌握年底台北上海雙城論壇的舉辦時間，北市副市長林奕華表示，今年雙城論壇舉辦...

陸委會證實「陸配參政權已死」

政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，引發爭議。內政部次長吳堂安昨天表示，雙重國籍就是不能擔任公職。陸委會昨天在例行記者會也...

立法會改選將至 駐港國安公署：嚴懲干擾選舉

香港立法會將於下月七日，迎來實施「愛國者治港」原則後的第二次換屆選舉，為確保選舉穩定，大陸駐港國安公署昨日發文強調，對干...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。