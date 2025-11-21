快訊

美股早盤／輝達亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊飆升逾600點、台積電ADR漲3.6%

聽新聞
0:00 / 0:00

邱垂正：一國兩區恐有「超譯」

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
陸委會副主委梁文傑20日回應蔡英文前總統2002年在陸委會主委任內強調過一國兩區，表示這不是法律用語，沒有爭論必要。記者廖士鋒／攝影
陸委會副主委梁文傑20日回應蔡英文前總統2002年在陸委會主委任內強調過一國兩區，表示這不是法律用語，沒有爭論必要。記者廖士鋒／攝影

中國國民黨副主席蕭旭岑拋出「回到憲法包含一國兩區的規定」後，陸委會主委邱垂正昨強調，「中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬」，並質疑「一國兩區」恐有「超譯」。但對於前總統蔡英文在陸委會主委任內也提出「一國兩區」法理概念，陸委會昨稱，這不是法律用語，「對我們來說沒有什麼爭論的必要」。

邱垂正昨天在廣播節目就「一國兩區」說法回應指「中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀事實與台海現狀」，他重申政府是依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法令處理兩岸事務，也會秉持「四個堅持」、致力維護台海和平穩定繁榮現狀。

他並就「一國兩區」說法補充指，就像「九二共識」引發很多紛爭，「如果太簡化的說法，要把很多東西濃縮在這邊，會不會有超譯？」他形容「九二共識就像一個模糊包裝紙，打開之後中華民國在哪裡？」一國兩區也是類似。

不過，前總統蔡英文擔任陸委會主委時也曾提到「兩岸關係條例『一國兩區』的法理概念」。陸委會副主委梁文傑昨對此表示，陸委會任何公務文件都不會出現「一國兩區」、「九二共識」等，這些都不是法律用語，「都是政治上濃縮的或是學術上的一些看法」，這些看法「沒有什麼爭論的必要」。

本報記者追問，國民黨此際拋出「一國兩區」這一說法是否有助於兩岸降低緊張？就此梁文傑則僅重申，現在問題是中共根本就不承認中華民國，這時候跟中共談一國兩區，「這是問道於盲」。他並未具體回應陸委會官方文書如一九九四年的「台海兩岸關係說明書」、一九九六年「中華民國政府推動兩岸關係的誠意和努力」，都有提及「一國兩區」。

延伸閱讀

蔡英文也曾提「一國兩區」為法理概念 陸委會回應了

對打國台辦臉書？邱垂正：開微博必須自我矮化

要求陸配「放棄國籍」有無彈性空間？陸委會：尊重內政部做法

雙城論壇12月登場！邱垂正曝「已掌握舉辦時間」：北市提出申請就會准

相關新聞

蔡英文也曾提「一國兩區」為法理概念 陸委會回應了

對於國民黨副主席蕭旭岑提及「一國兩區」後，陸委會主委邱垂正20日上午質疑這是「超譯」，但其後被發現前總統蔡英文擔任陸委會...

陸配參政權「實質死亡」？陸委會：目前很可能就是這樣的結果

陸配參政權問題，因內政部祭出國籍法，取消多位公職人員職務，但花蓮村長訴願成功，受到很大的關注，而內政部的要求是否導致陸配...

賴總統聲援日相遭陸批「奴顏婢膝」 陸委會：台日關係絕非殖民遺緒

對日本首相高市早苗「台灣有事可能構成日本行使集體自衛權的存亡危機事態」的說法，賴總統表態聲援，說大陸對日本進行「複合式攻...

香港立法會選舉…警方擴大拘捕破壞者 廉政公署和國安單位今起也介入

香港立法會十二月七日換屆選舉，這次選舉漸成香港頭等大事。繼香港警察大舉拘捕涉選舉的破壞海報和「刑事恐嚇」者外，香港廉政公...

陸委會證實「陸配參政權已死」

政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，引發爭議。內政部次長吳堂安昨天表示，雙重國籍就是不能擔任公職。陸委會昨天在例行記者會也...

立法會改選將至 駐港國安公署：嚴懲干擾選舉

香港立法會將於下月七日，迎來實施「愛國者治港」原則後的第二次換屆選舉，為確保選舉穩定，大陸駐港國安公署昨日發文強調，對干...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。