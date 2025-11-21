快訊

立法會改選將至 駐港國安公署：嚴懲干擾選舉

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
新一屆香港立法會選舉十二月七日投票，港島西選區五位候選人日前在香港公園奧林匹克廣場的選舉活動。中通社
新一屆香港立法會選舉十二月七日投票，港島西選區五位候選人日前在香港公園奧林匹克廣場的選舉活動。中通社

香港立法會將於下月七日，迎來實施「愛國者治港」原則後的第二次換屆選舉，為確保選舉穩定，大陸駐港國安公署昨日發文強調，對干擾破壞選舉「零容忍」，必定依法嚴懲。這是近一周內，陸駐港國安公署第二次針對第八屆香港立法會選舉發聲。

大陸駐港國安公署即大陸駐香港特別行政區維護國家安全公署，昨天發文表示，香港立法會選舉進入競選期以來，一些反中亂港分子和外部勢力邪念未消、賊心不死，仍在明裡暗裡煽惑杯葛選舉、線上線下煽動亂港活動。

陸駐港國安公署稱，這些人打着「民主」、「自由」的幌子，妖言惑眾、混淆視聽、挑撥離間、顛倒黑白，甚至公然挑釁滋事、衝擊選舉秩序。「對於干擾破壞選舉的行徑，特區（香港）執法、司法機構已依法採取有力行動、作出公正判決」。

陸駐港國安公署強調，必以「零容忍」態度捍衛選舉安全、維護選舉秩序，堅定支持特區依法嚴懲干擾破壞選舉、危害國家安全的行為和活動，堅決守護選舉順利舉行，守護香港以高品質民主推進高質量發展。

在此之前，大陸駐港國安公署已曾於十四日發文，稱香港內外有一些人對立法會選舉作出各種攻擊抹黑、造謠詆毀，煽動不投票、投「白票」，支持港府依法打擊任何干擾破壞立法會選舉的行為和活動。

香港立法會參選人報名結束及開始參選宣傳以來，香港警察就不斷拘捕破壞選舉活動者，近日更集中行動，在三宗涉選舉案件中，拘捕因不滿街站聲浪作出刑事恐嚇、破壞選舉海報六人。

