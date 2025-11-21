快訊

美股早盤／輝達亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊飆升逾600點、台積電ADR漲3.6%

聽新聞
0:00 / 0:00

雙城論壇年底舉行？ 北市：尚未確定

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市府去年12月雙城論壇與上海市府簽署相關備忘錄，促成「小貓熊外交」。圖／台北市立動物園提供
北市府去年12月雙城論壇與上海市府簽署相關備忘錄，促成「小貓熊外交」。圖／台北市立動物園提供

今年雙城論壇舉辦在即，對於陸委會主委邱垂正稱已掌握年底台北上海雙城論壇的舉辦時間，北市副市長林奕華表示，今年雙城論壇舉辦時間還在與上海討論，透露有兩個舉辦時間點，是在十二月下旬，正與上海方討論。北市府表示，目前尚未確定日期等細節。

另外，邱垂正稱今年雙城論壇預計要簽署的二項ＭＯＵ「已經處理好了。」林奕華表示，ＭＯＵ部分，其中一個職能培訓ＭＯＵ，因先前中央要求修改的幅度過大，依內政部規定應該是要重送，儘管陸委會主委今稱不用重送，但北市府還要跟內政部確認，是否要重送審查。

今年台北上海雙城論壇原本訂好九月二十五日至二十七日舉辦，因將簽署的兩項ＭＯＵ審查來不及，北市府出發前緊急宣布緩辦，延至十二月舉辦。

至於市府近期申請上海市台辦副主任李驍東等四人來台案。據了解，北市府這次向陸委會申請雙城論壇上海台辦團，是來談今年雙城論壇的相關細節，包括台北上海要互贈各一對黑腳企鵝、小貓熊。不過北市府原本申請四名上海台辦涉台官員，但陸委會僅核准上海市台辦聯絡處長徐皓一個人來。

「這算是有史以來的緊縮吧！」有藍營人士認為，北市府申請四位上海台辦，陸委會卻僅核准一人，似乎跟邱垂正稱「雙城論壇都站協助立場」、「中央會以最快的速度來同意」的對外說法頗有一段差距，直言「陸委會講是這樣講，但上海台辦要來談雙城事宜，台辦卻只准一個來」。

據了解，儘管這次減縮上海台辦來台規格，不過行程因都是市政行程陸委會沒有刪減太多，至於這次上海台辦來，除了談今年雙城論壇的舉辦相關細節，還有因台北上海要互送小貓熊、黑腳企鵝，上海方要來看一下未來小貓熊在台北市立動物園的家。

延伸閱讀

蔡英文也曾提「一國兩區」為法理概念 陸委會回應了

對打國台辦臉書？邱垂正：開微博必須自我矮化

要求陸配「放棄國籍」有無彈性空間？陸委會：尊重內政部做法

雙城論壇12月登場！邱垂正曝「已掌握舉辦時間」：北市提出申請就會准

相關新聞

蔡英文也曾提「一國兩區」為法理概念 陸委會回應了

對於國民黨副主席蕭旭岑提及「一國兩區」後，陸委會主委邱垂正20日上午質疑這是「超譯」，但其後被發現前總統蔡英文擔任陸委會...

陸配參政權「實質死亡」？陸委會：目前很可能就是這樣的結果

陸配參政權問題，因內政部祭出國籍法，取消多位公職人員職務，但花蓮村長訴願成功，受到很大的關注，而內政部的要求是否導致陸配...

賴總統聲援日相遭陸批「奴顏婢膝」 陸委會：台日關係絕非殖民遺緒

對日本首相高市早苗「台灣有事可能構成日本行使集體自衛權的存亡危機事態」的說法，賴總統表態聲援，說大陸對日本進行「複合式攻...

香港立法會選舉…警方擴大拘捕破壞者 廉政公署和國安單位今起也介入

香港立法會十二月七日換屆選舉，這次選舉漸成香港頭等大事。繼香港警察大舉拘捕涉選舉的破壞海報和「刑事恐嚇」者外，香港廉政公...

陸委會證實「陸配參政權已死」

政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，引發爭議。內政部次長吳堂安昨天表示，雙重國籍就是不能擔任公職。陸委會昨天在例行記者會也...

立法會改選將至 駐港國安公署：嚴懲干擾選舉

香港立法會將於下月七日，迎來實施「愛國者治港」原則後的第二次換屆選舉，為確保選舉穩定，大陸駐港國安公署昨日發文強調，對干...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。