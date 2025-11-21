快訊

美股早盤／輝達亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊飆升逾600點、台積電ADR漲3.6%

參加雙城論壇 蔣萬安赴滬「開綠燈」

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
台北市長蔣萬安。本報資料照片
陸委會主委邱垂正昨天表示，台北市長蔣萬安到上海參加雙城論壇沒有問題，「只要申請我們就會准」。另對於近日傳出陸委會撤銷上海市台辦副主任李驍東來台許可，陸委會在多日的低調後，昨天也證實李驍東有申請來台，但政府認為，因為他這一次來的目的，「所准許的這些人員過來就已經足夠了」。

今年雙城論壇原訂九月廿五日於上海舉行，但行前三天台北市政府突然宣布延期。

邱垂正昨天上午在黃暐瀚主持的「ＰＯＰ撞新聞」廣播節目上表示，蔣市長到上海參加（雙城論壇），應該是沒有問題。他並指「我們知道他要去」，（黃暐瀚詢問，時間也都知道？邱垂正說，對），「他只要申請我們就會准」。

邱垂正重申，政府支持合於規範、對等尊嚴、不預設任何政治前提的兩岸交流，並說兩岸城市交流應聚焦市政的本質，不要涉及到中央權責的事項或呼應中共統戰宣傳。

目前台北市政府尚未提出今年年底、十二月雙城論壇專案申請，「提出後我們都會依照相關規定審查」，若能早點提出，就不用那麼趕，他並強調「不會擋」。兩個ＭＯＵ（諒解備忘錄）也「都處理好了」，若申請「我們會以最快速度同意」。

對於李驍東來台案，陸委會十九日已表示，本次申請案是上海市政府及動物園，就雙城論壇及贈送小貓熊事宜，來台交換意見與赴台北市動物園考察飼養居住環境，聯審會已批准上海市台辦處長及動物園副園長等三人來台。

陸委會副主委梁文傑昨進一步回應稱，每天案件非常多，凡有申請就一定有准或不准，「我們不會對個案去講准或不准的理由」。本報追問李驍東是否有申請來台，梁文傑隨後證實，李驍東「本來是有申請的」，但從政府角度來看，因為他這一次來的目的，「我們所准許的這些人員過來就已經足夠了」。

