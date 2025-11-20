快訊

美股早盤／輝達亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊飆升逾600點、台積電ADR漲3.6%

王文濤見美駐陸大使龐德偉 就經貿議題表達關切

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
11月20日，大陸商務部部長王文濤會見美國駐華大使龐德偉。圖／取自大陸商務部
11月20日，大陸商務部部長王文濤會見美國駐華大使龐德偉。圖／取自大陸商務部

在中荷安世半導體之亂出現緩解後，大陸商務部長王文濤今天分別與英國商貿大臣凱爾舉行視訊會談，會見美國駐陸大使龐德偉。據大陸商務部，王文濤向龐德偉就美國單邊關稅、出口管制、雙向投資限制、簽證審查、美與第三方經貿協議限制性條款等表達關切，就安世半導體等問題闡明中方立場。

據大陸商務部，20日，王文濤會見龐德偉。雙方就中美經貿關係等問題深入交換意見。

王文濤說，10月30日，中美兩國元首在韓國釜山舉行會晤。大陸國家主席習近平主席指出，中美完全可以相互成就、共同繁榮；經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點。中方願與美方一道，落實好兩國元首重要共識。雙方應樹立兩國必須共存、可以共贏的正確認知，維護好中美經貿磋商機制，管控經貿關係中的不確定、不穩定因素，壓縮問題清單，拉長合作清單，為兩國和世界經濟注入更多穩定性和確定性。

王文濤提到，上個月，中共二十屆四中全會審議通過了「十五五」規劃建議。他強調，中國大陸的政策具有穩定性、連續性。中方將集中精力辦好自己的事，推進全體人民共同富裕，和世界分享發展機遇。

據中方發布，王文濤就美國單邊關稅、出口管制、雙向投資限制、簽證審查、美與第三方經貿協議限制性條款等表達關切，就安世半導體等問題闡明中方立場，並就雙方經貿磋商成果落實與美方進行了交流。

大陸商務部

延伸閱讀

憂物價與美中貿易休戰被打亂！路透：美官員：半導體關稅可能緩徵

美關稅進補 貿易逆差大減…8月降近24%優於經濟學家預期

助產業度過美關稅衝擊 立委何欣純籲：最迫切的是融資問題

獨／美國關稅重創中部傳產 百工百業受災 高檔餐廳哀：生意大不如前

相關新聞

蔡英文也曾提「一國兩區」為法理概念 陸委會回應了

對於國民黨副主席蕭旭岑提及「一國兩區」後，陸委會主委邱垂正20日上午質疑這是「超譯」，但其後被發現前總統蔡英文擔任陸委會...

陸配參政權「實質死亡」？陸委會：目前很可能就是這樣的結果

陸配參政權問題，因內政部祭出國籍法，取消多位公職人員職務，但花蓮村長訴願成功，受到很大的關注，而內政部的要求是否導致陸配...

賴總統聲援日相遭陸批「奴顏婢膝」 陸委會：台日關係絕非殖民遺緒

對日本首相高市早苗「台灣有事可能構成日本行使集體自衛權的存亡危機事態」的說法，賴總統表態聲援，說大陸對日本進行「複合式攻...

香港立法會選舉…警方擴大拘捕破壞者 廉政公署和國安單位今起也介入

香港立法會十二月七日換屆選舉，這次選舉漸成香港頭等大事。繼香港警察大舉拘捕涉選舉的破壞海報和「刑事恐嚇」者外，香港廉政公...

陸委會證實「陸配參政權已死」

政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，引發爭議。內政部次長吳堂安昨天表示，雙重國籍就是不能擔任公職。陸委會昨天在例行記者會也...

立法會改選將至 駐港國安公署：嚴懲干擾選舉

香港立法會將於下月七日，迎來實施「愛國者治港」原則後的第二次換屆選舉，為確保選舉穩定，大陸駐港國安公署昨日發文強調，對干...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。