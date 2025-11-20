大陸擴大台胞證落地簽辦理 陸委會報告：為吸引台人赴陸
陸委會今天發布第3季中國大陸情勢報告，內容提到，陸擴大申辦一次有效台胞證（落地簽）地點，目的為吸引台人赴陸；中共同時加大「反獨」力道，透過跨國鎮壓恫嚇台灣。
大陸委員會（陸委會）第3季中國大陸情勢報告指出，陸擴大申辦一次有效台胞證地點等便利措施，目的為吸引台人赴陸。
中共同時加大「反獨」與「促融」力道。
報告提到，中共一方面用懲戒台灣人士、發布「懸賞通告」、「全球抓捕令」等方式企圖形塑對台具有「管轄權假象」，迫使民眾自我審查；另一方面，中共四中全會通過「十五五」規劃，強調「高質量」推進兩岸融合發展示範區建設。
報告指出，中國大陸國台辦官員藉由兩岸交流活動會晤台灣人士，在這些會晤場合上重申「一中原則」、「九二共識」、「反獨、反干涉」、「促融、促統」等舊調，強調中國大陸經濟優勢、呼籲促進兩岸交往交流。
美國總統川普（Donald Trump）與中共總書記習近平於10月30日在韓國釜山會晤，中國大陸對外新聞資料未提及涉台內容，會後川普亦稱未討論台灣議題。不過在川習會後，中國大陸國防部長董軍與中國大陸駐美大使謝鋒相繼重申「反獨紅線」，顯示意圖對美操作「反介入」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言