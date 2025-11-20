大陸錫安教會18人遭逮捕 宗教界人士：今年宗教管制更緊縮

中國錫安教會18名牧師與教友被正式逮捕，成為中國城市家庭教會被鎮壓的最新犧牲者。宗教界人士表示，今年以來明顯感到宗教政策更加緊縮，除了抓捕、約談教會人士頻傳，新法規也增加信仰傳播難度。

錫安教會10月9日起被跨省市大規模抓捕，根據維權網19日報導，被抓捕的23名牧者和教友中，有18人被廣西北海市檢察院批准逮捕，5人被取保候審。

綜合基督教界人士及網上資訊，不只是北京錫安教會，在山西臨汾、湖南長沙、陝西西安近來都面臨教案。今年5月，西安錫安之光教會的高全福牧師因「利用迷信活動破壞法律實施」被拘留。隔月，山西臨汾金燈台教會的幾名成員因詐欺罪被判處有期徒刑。

中國法定的宗教有5個，基督教是其中之一，但官方認可的教會必須是有登記在案並接受官方機構領導的三自教會。大量的家庭教會被認為不是合法聚集，他們在中共總書記習近平上台後，都面臨了更大的壓力。上述這些被拘留、判刑的，都屬於家庭教會。

有雲南的基督教徒說，即使是持有「牧師證」的三自教會牧師，如果要到別的教會去講道或主持團契活動，如今也會面臨官方阻擋，因為「只能在自己的教會講」。甚至有地方政府的公務員被詢問信仰狀況後調職，儘管按照中國的法規，只要不是中共黨員，公務員有信仰的自由。

傳統上被認為比較不會遭受迫害的佛教，今年也有大案被處理。河南少林寺前住持釋永信今年7月底因涉嫌刑事犯罪，違反佛教戒律，接受多部門聯合調查，並在11月批准逮捕。早在10年前，他就被檢舉與多名女性有性關係、生子以及非法取得方丈職位等醜聞，卻一直相安無事。

至於不屬於中國5個「合法宗教」的一貫道，如今教友出入境都面臨更大風險。海基會10月發布的統計資料指出，台灣一貫道信徒過去1年赴陸被關押案件為9案、10人。

中國宗教管制更嚴，首先表現在政策和法規上。

今年3月，全國「兩會」提出的政府工作報告中，關於宗教提到的是「堅持黨的宗教工作基本方針，系統推進宗教中國化，加強宗教事務治理法治化」。

5月，中國實施新修訂的「中國境內外國人宗教活動管理規定實施細則」，規範對象包括港澳台居民。外國人若要在中國舉行集體宗教活動，須「專場申請」並備案，同時該細則也明令外國人不得擅自講道，在中國公民中發展宗教教徒。

9月，中國又發布「宗教教職人員網絡行為規範」，只有獲得許可的團體才能進行網路布道，而且台灣宗教教職人員被納入規範。

這些法規的用意，是要在網路資訊時代以及加大對外開放的同時，盡量限縮宗教資訊的傳播。

不過，據了解，仍有家庭教會以小規模的群組接受有關宗教信仰的資訊。他們表示，若是將牧師的講道直接發布在微信公眾號，很容易就被刪除，但是發布在小的群組就可以「存活」。一些教徒也以更隱蔽、更注重安全的方式來聚會，譬如某些特別的聚會採取定向邀請，更重視可信任的人脈網路。