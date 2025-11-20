香港立法會選舉…警方擴大拘捕破壞者 廉政公署和國安單位今起也介入

香港立法會十二月七日換屆選舉，這次選舉漸成香港頭等大事。繼香港警察大舉拘捕涉選舉的破壞海報和「刑事恐嚇」者外，香港廉政公署、香港警察國案處也開始行動，大陸駐港國安公署也說，公署必定以「零容忍」態度捍衛選舉安全。

香港立法會參選人報名結束及開始參選宣傳以來，香港警察就不斷拘捕破壞選舉活動者，近日更集中行動，在三宗涉選舉案件中，拘捕因不滿街站聲浪作出刑事恐嚇、惡意破壞選舉海報六人。

其中警察在在天水圍區以「刑事恐嚇」罪拘捕一名三十二歲香港本地男子；另一宗案件，是警方接獲石硤尾邨保全報案，指一名女住戶於大堂流連，情緒激動，語無倫次，期間用手撕毀張貼在大堂的海報。警員到場將該名七十歲女子以涉嫌「刑事毀壞」拘捕；另外有四名十四至十六歲的男童，因自稱貪玩破壞二十多張懸掛在朗晴邨行人天橋的立法會選舉宣傳海報，警方調查後將之家中拘捕。

二十日行動擴大，香港廉政公署開始介入，指有兩男一女三人涉嫌在立法會換屆選舉期間，違反選舉條例，在網上轉載貼文煽惑他人不投票，由廉政公署落案起訴，案件二十日下午在西九龍裁判法院提堂。

另外，廉政公署還獲法庭簽發手令，通緝發布原始貼文的兩名男子，分別是早前已離港的姜嘉偉和湯偉雄，其中姜嘉偉早前被警方國安處懸紅通緝，並被保安局列為「潛逃者」。 有說在香港被起訴的三人，正是轉發了姜嘉偉和湯偉雄的貼文。

香港廉政公署通緝參與「香港議會」的姜嘉偉，以及在二零一九年社會運動中上環衝突案中暴動罪脫的湯偉雄，指二人發布煽惑他人在今年立法會選舉中不投票的貼文。香港被捕三人，首案男被告林建栻六十六歲，報稱無業；次案女被告馬惠鈴六十一歲，報稱家庭主婦；第三案男被告黃建國五十五歲，報稱空調工程師。

香港警察國安處也開始行動，在香港島東區拘捕一名六十八歲男子，指他涉嫌發布煽動訊息及煽惑他人不投票。警察國安處指，男子涉嫌多次透過社交平台持續發布具有煽動意圖的訊息，內容包括煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨，以及煽惑他人在選舉中不投票或投白票，涉嫌違反《維護國家安全條例》和《選舉舞弊及非法行為條例》。男子被暫控一項「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪，二十日下午在西九龍裁判法院提堂。

中國大陸駐香港國安公署發出新聞稿，指香港內外一些人不停變換手法，攻擊抹黑立法會選舉，公署必定與特區依法嚴懲干擾破壞選舉行徑。公署發言人說，選舉安全是香港特區政權安全的重要組成部分，對於干擾破壞選舉的行徑，香港特區執法、司法機構已依法採取有力行動、作出公正判決。公署必定以「零容忍」態度捍衛選舉安全、維護選舉秩序。