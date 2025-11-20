快訊

證實未許可上海市台辦副主任李驍東來台 陸委會：准許的人已足夠

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑20日證實上海市台辦副主任李驍東有申請來台，等於側面證實，政府並未許可李驍東來台。記者廖士鋒／攝影
陸委會副主委梁文傑20日證實上海市台辦副主任李驍東有申請來台，等於側面證實，政府並未許可李驍東來台。記者廖士鋒／攝影

近日傳出，陸委會撤銷上海市台辦副主任李驍東來台許可，陸委會在多日的低調後，20日首度證實，李驍東有申請來台，但政府認為，「所准許的這些人員過來就已經足夠了」。

陸委會19日晚間已表示，本次申請案是上海市政府及動物園，就雙城論壇及贈送小貓熊事，來台交換意見與赴台北市動物園考察飼養居住環境，聯審會已批准上海市台辦處長及動物園副園長等3人來台。至於台北市長蔣萬安帶隊赴上海一事，該會是站在協助的角度，目前看來不會有什麼問題。

陸委會副主委梁文傑20日也回應稱，上一次台北市府有申請赴陸參加雙城論壇事情，原來已經審查過了，但是他們撤案，所以現在如果還要再去就要再提出一次申請，但我想這不會有什麼問題，我也看不出來有什麼問題。至於「個別來申請的案件」，他說，每天收到的案件非常多，我們也不會對每一個案件去做評論，凡是有申請就一定有准或不准，「我們不會對個案去講准或不准的理由」。

本報追問李驍東的情況，梁文傑隨後證實，李驍東「本來是有申請的」，這沒有錯，但是從政府角度來看，因為他這一次的所謂的來的目的，「我想我們所准許的這些人員（3人）過來就已經足夠了」。這等於側面證實，政府並未許可李驍東來台。

