賴總統聲援日相遭陸批「奴顏婢膝」 陸委會：台日關係絕非殖民遺緒

對日本首相高市早苗「台灣有事可能構成日本行使集體自衛權的存亡危機事態」的說法，賴總統表態聲援，說大陸對日本進行「複合式攻擊」，籲其不要成為麻煩製造者，大陸官媒新華社與國台辦也接連批評賴清德稱其「媚日戀殖情節」、「奴顏婢膝勾連日本右翼」。對此陸委會強調對岸不斷想把台日關係導向日本殖民的餘緒，不過這「絕對不是殖民時代的遺緒」。

陸方對賴總統的聲援高市，措辭激烈，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨抨擊稱，任何勾連外部勢力進行「謀獨挑釁」的行徑，都必將遭到迎頭痛擊。新華社18日深夜也發布時評，措辭強烈，批賴總統繼承前總統李登輝「媚日戀殖情節」、「活脫脫一副日本侵略者孝子賢孫的模樣」，「奴顏婢膝勾連日本右翼」。

對此陸委會副主委梁文傑20下午回應，對岸不斷把台灣跟日本的關係，導向說這是因為日本殖民的餘緒或後遺症，但實際上「日治時代的記憶」，早已經離開台灣人很遠了，經過國民黨幾十年禁日語，民國40年（1951年）以後生的人，基本上從小大概就沒有學過日語。

他說，因為珍惜我們現在的發展，珍惜我們現在的生活方式，所以我們對於任何願意幫助和關切台灣問題的朋友，我們都把他們當作朋友，「絕對不是殖民時代的遺緒」，對岸或是國台辦，刻意把這些事情連結到那邊，「這是很不妥當的」。