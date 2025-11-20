快訊

你有用嗎？這款App資安漏洞波及全球 35億帳號個資「恐大規模外洩」

台積電員工五年多領45%…晶片廠紛加薪搶人留才 她卻說問題不在錢

全球最佳航空排名出爐！這間奪回第一寶座 我國航空名次曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統聲援日相遭陸批「奴顏婢膝」 陸委會：台日關係絕非殖民遺緒

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會20日批評大陸方面不斷把台日關係導向日本殖民遺緒。記者廖士鋒／攝影
陸委會20日批評大陸方面不斷把台日關係導向日本殖民遺緒。記者廖士鋒／攝影

日本首相高市早苗「台灣有事可能構成日本行使集體自衛權的存亡危機事態」的說法，賴總統表態聲援，說大陸對日本進行「複合式攻擊」，籲其不要成為麻煩製造者，大陸官媒新華社與國台辦也接連批評賴清德稱其「媚日戀殖情節」、「奴顏婢膝勾連日本右翼」。對此陸委會強調對岸不斷想把台日關係導向日本殖民的餘緒，不過這「絕對不是殖民時代的遺緒」。

陸方對賴總統的聲援高市，措辭激烈，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨抨擊稱，任何勾連外部勢力進行「謀獨挑釁」的行徑，都必將遭到迎頭痛擊。新華社18日深夜也發布時評，措辭強烈，批賴總統繼承前總統李登輝「媚日戀殖情節」、「活脫脫一副日本侵略者孝子賢孫的模樣」，「奴顏婢膝勾連日本右翼」。

對此陸委會副主委梁文傑20下午回應，對岸不斷把台灣跟日本的關係，導向說這是因為日本殖民的餘緒或後遺症，但實際上「日治時代的記憶」，早已經離開台灣人很遠了，經過國民黨幾十年禁日語，民國40年（1951年）以後生的人，基本上從小大概就沒有學過日語。

他說，因為珍惜我們現在的發展，珍惜我們現在的生活方式，所以我們對於任何願意幫助和關切台灣問題的朋友，我們都把他們當作朋友，「絕對不是殖民時代的遺緒」，對岸或是國台辦，刻意把這些事情連結到那邊，「這是很不妥當的」。

日本 台日關係 陸委會 梁文傑 賴清德 國台辦 朱鳳蓮
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

賴總統吃日本水產品聲援 陸外交部批作秀：改變不了「一中事實」

世界盃男籃／兩度經歷和平慘案 陳盈駿談再戰日本：大環境已不同

大學生赴陸交流需自我檢核表 葛如鈞批：教育部是陸委會下級機關？

賴總統宣布：打造台灣成AI關鍵樞紐 建三座國際級AI實驗室

相關新聞

蔡英文也曾提「一國兩區」為法理概念 陸委會回應了

對於國民黨副主席蕭旭岑提及「一國兩區」後，陸委會主委邱垂正20日上午質疑這是「超譯」，但其後被發現前總統蔡英文擔任陸委會...

陸配參政權「實質死亡」？陸委會：目前很可能就是這樣的結果

陸配參政權問題，因內政部祭出國籍法，取消多位公職人員職務，但花蓮村長訴願成功，受到很大的關注，而內政部的要求是否導致陸配...

賴總統聲援日相遭陸批「奴顏婢膝」 陸委會：台日關係絕非殖民遺緒

對日本首相高市早苗「台灣有事可能構成日本行使集體自衛權的存亡危機事態」的說法，賴總統表態聲援，說大陸對日本進行「複合式攻...

香港立法會選舉…警方擴大拘捕破壞者 廉政公署和國安單位今起也介入

香港立法會十二月七日換屆選舉，這次選舉漸成香港頭等大事。繼香港警察大舉拘捕涉選舉的破壞海報和「刑事恐嚇」者外，香港廉政公...

證實未許可上海市台辦副主任李驍東來台 陸委會：准許的人已足夠

近日傳出，陸委會撤銷上海市台辦副主任李驍東來台許可，陸委會在多日的低調後，20日首度證實，李驍東有申請來台，但政府認為，...

中共紀念胡耀邦誕辰110周年 習近平：進一步全面深化改革

中共前總書記胡耀邦誕辰110周年，中共中央今天在北京人民大會堂舉行座談會，現任中共總書記習近平在會上說，胡耀邦積極倡導和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。