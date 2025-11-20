蔡英文也曾提「一國兩區」為法理概念 陸委會回應了

對於國民黨副主席蕭旭岑提及「一國兩區」後，陸委會主委邱垂正20日上午質疑這是「超譯」，但其後被發現前總統蔡英文擔任陸委會主委時也有公開提到「一國兩區」法理概念，對此陸委會表示，這些都不是法律用語，「對我們來說沒有什麼爭論的必要」。

陸委會副主委梁文傑20日下午在記者會上說明，政府依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》和其他相關法律處理兩岸事務的立場是一貫的，30幾年來都沒有改變過。他旋即說，「一國兩區」其實是個「政治語言」，不是法律語言，「我翻遍我們的兩岸條例，翻遍中華民國憲法，我也沒看到這四個字」，公務機關處理事情是按照法律，不是按照政治語言。他說，蕭旭岑副主席的說法或是獨到見解，「我們沒有什麼特別的評論」。

對於時任陸委會主委蔡英文2002年4月強調，「現行《兩岸關係條例》『一國兩區』的法理概念，因涉及《憲法增修條文》架構的改變，仍不宜調整」，梁文傑重申上述立場，並強調陸委會任何公務文件都不會出現「一國兩區」，正如也不會出現「九二共識」或是一中原則等，這些都不是法律用語，「都是政治上濃縮的或是學術上有些人提出來的一些看法」，這些看法「對我們來說沒有什麼爭論的必要」。

他並指，如果要繼續爭論，蕭旭岑所說的「一國」是中華民國，「但是我們現在碰到的問題是，中共根本就不承認中華民國」，在這樣的狀況下，「我們自己人一直在爭論一國兩區，到底還有什麼意義」，對面都不接受的話，硬是再加上兩區，那不是「蛇足」嗎？

本報記者追問，梁文傑提到政府處理兩岸事務立場30幾年來都沒有改變，但其實陸委會官方文書有兩次提到「一國兩區」，包含1994年的《臺海兩岸關係說明書》、1996年的《中華民國政府推動兩岸關係的誠意和努力》，此外，國民黨拋出「一國兩區」應是要推動兩岸交流，陸委會認為「一國兩區」說法有沒有助於兩岸降低緊張、推動交流？

就此梁文傑則僅重申，現在的問題是中共根本就不承認中華民國，甚至想要讓中華民國不存在，他強調，這個時候跟中共談一國兩區，「我覺得這是問道於盲」，他並以先前競選國民黨主席的郝龍斌說法「中共必須要承認中華民國兩岸才有和平」為例，強調「這一點我是贊成」，與其現在講一國兩區，「不如先問問中共，願不願意讓中華民國繼續存在，那才是重點」。