快訊

近1月至少虧1.95億！黃立成以太幣遭清算71次「封王」 分析師曝下場

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

大魯閣10億轉讓2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

陸配參政權「實質死亡」？陸委會：目前很可能就是這樣的結果

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
對於陸配參政問題，是不是實質上死亡狀態，陸委會副主委梁文傑20日表示，目前很可能就是這樣的結果。記者廖士鋒／攝影
對於陸配參政問題，是不是實質上死亡狀態，陸委會副主委梁文傑20日表示，目前很可能就是這樣的結果。記者廖士鋒／攝影

陸配參政權問題，因內政部祭出國籍法，取消多位公職人員職務，但花蓮村長訴願成功，受到很大的關注，而內政部的要求是否導致陸配參政權「已經是死亡狀態」，陸委會20日表示，目前來講很可能就是這樣的結果。

由於陸配參政權爭議屢屢發生，國民黨立院黨團今天邀請被解職的陸配村長開記者會，批評政府用國籍法剝奪陸配的參政權，預告要提案修法。

就此，陸委會副主委梁文傑20下午在記者會上回應指，《兩岸條例》規定陸配經過一些條件之後，有參選的權利，但是《國籍法》又規定，任何人當選公職後必須在就職後1年內放棄外國籍，照內政部的解釋即「中華民國國籍以外的國籍」，這個解釋會有一些人覺得不正確、不滿，另外有一些人覺得應該要把它寫得更清楚。不只是國民黨立委，民進黨也有提案。對於這個問題，立法院有各式各樣的意見，就看在立法院的辯論要怎麼處理。

梁文傑說，《國籍法》的問題「我們尊重內政部的解釋」，「這兩邊（國籍法與兩岸條例）也許會有人認為有矛盾的地方」，則由立法院來處理。

他強調，《國籍法》第20條的核心是效忠，所以不管《國籍法》怎麼修，「我覺得這個效忠的問題必須要處理，維持單一效忠是很核心的問題」。他並以國民黨暫停前中常委何鷹鷺黨籍為例，表示即使對國民黨，效忠中華民國的問題也是必須要維持的。

不過，本報記者詢問，如果陸配沒有辦法拿到所謂的放棄國籍證明文件，是不是就表示他們對中華民國不效忠？梁文傑回應指，效忠不效忠，當然要看行為，但在法律規定上，「很多時候我們要看形式」。若同時有兩個國籍，在形式上「就已經不合格了」。他並指，《總統副總統選舉罷免法》也明定歸化者、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入台灣地區者，不得登記為總統、副總統候選人。

另有媒體提問，內政部一直主張要用《國籍法》看待陸配擔任民選公職，要求提出對岸的放棄國籍證明，但實務上這件事情不太可能做得到，是否陸配參政實際上是已經「死亡狀態」？梁文傑說，「目前來講，我想很可能就是這樣的結果」。而相關情況不只是發生在陸配身上，也發生在其他某些國家（如阿根廷）的一些擁有雙重國籍的國人身上。

陸配 內政部 梁文傑 陸委會
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

韓國瑜回賴總統「自己生病要別人吃藥」 陸委會籲立法院拿出態度來

陸電商淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會：沒有要封網域

陸配錢麗倡武統遭除籍 陸委會：不排除註銷長期居留許可

蔣萬安有望年底赴上海參加雙城論壇 陸委會：行程需再次送審

相關新聞

陸配參政權「實質死亡」？陸委會：目前很可能就是這樣的結果

陸配參政權問題，因內政部祭出國籍法，取消多位公職人員職務，但花蓮村長訴願成功，受到很大的關注，而內政部的要求是否導致陸配...

中共紀念胡耀邦誕辰110周年 習近平：進一步全面深化改革

中共前總書記胡耀邦誕辰110周年，中共中央今天在北京人民大會堂舉行座談會，現任中共總書記習近平在會上說，胡耀邦積極倡導和...

陸福建艦入列隨即海上實兵訓練 央視揭「航母帶刀侍衛」等編隊戰力

號稱打擊範圍覆蓋第二島鏈的大陸第3艘航空母艦、也是首艘採用電磁彈射的「福建艦」，11月初剛入列服役，近日已經完成首次海上...

對打國台辦臉書？邱垂正：開微博必須自我矮化

中國大陸國台辦加大對台宣傳，在社群平台臉書開設專頁。陸委會主委邱垂正表示，海基會曾考慮加強台商溝通，擬在對岸社群平台微博...

「兩岸同胞交流研討活動」成都開幕 王滬寧致信：反對外部勢力干涉

第5屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」20日在成都開幕，大陸全國政協主席王滬寧透過賀信表示，大陸將堅持「一個中國原則...

是否見習近平？鄭麗文：有助兩岸和平都願意見

國民黨主席鄭麗文今天出席中華戰略學會丘念台抗日紀念講座。針對日前曾說只要能化解兩岸分歧，當然要見中國領導人習近平。鄭麗文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。