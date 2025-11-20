陸配參政權「實質死亡」？陸委會：目前很可能就是這樣的結果

陸配參政權問題，因內政部祭出國籍法，取消多位公職人員職務，但花蓮村長訴願成功，受到很大的關注，而內政部的要求是否導致陸配參政權「已經是死亡狀態」，陸委會20日表示，目前來講很可能就是這樣的結果。

由於陸配參政權爭議屢屢發生，國民黨立院黨團今天邀請被解職的陸配村長開記者會，批評政府用國籍法剝奪陸配的參政權，預告要提案修法。

就此，陸委會副主委梁文傑20下午在記者會上回應指，《兩岸條例》規定陸配經過一些條件之後，有參選的權利，但是《國籍法》又規定，任何人當選公職後必須在就職後1年內放棄外國籍，照內政部的解釋即「中華民國國籍以外的國籍」，這個解釋會有一些人覺得不正確、不滿，另外有一些人覺得應該要把它寫得更清楚。不只是國民黨立委，民進黨也有提案。對於這個問題，立法院有各式各樣的意見，就看在立法院的辯論要怎麼處理。

梁文傑說，《國籍法》的問題「我們尊重內政部的解釋」，「這兩邊（國籍法與兩岸條例）也許會有人認為有矛盾的地方」，則由立法院來處理。

他強調，《國籍法》第20條的核心是效忠，所以不管《國籍法》怎麼修，「我覺得這個效忠的問題必須要處理，維持單一效忠是很核心的問題」。他並以國民黨暫停前中常委何鷹鷺黨籍為例，表示即使對國民黨，效忠中華民國的問題也是必須要維持的。

不過，本報記者詢問，如果陸配沒有辦法拿到所謂的放棄國籍證明文件，是不是就表示他們對中華民國不效忠？梁文傑回應指，效忠不效忠，當然要看行為，但在法律規定上，「很多時候我們要看形式」。若同時有兩個國籍，在形式上「就已經不合格了」。他並指，《總統副總統選舉罷免法》也明定歸化者、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入台灣地區者，不得登記為總統、副總統候選人。

另有媒體提問，內政部一直主張要用《國籍法》看待陸配擔任民選公職，要求提出對岸的放棄國籍證明，但實務上這件事情不太可能做得到，是否陸配參政實際上是已經「死亡狀態」？梁文傑說，「目前來講，我想很可能就是這樣的結果」。而相關情況不只是發生在陸配身上，也發生在其他某些國家（如阿根廷）的一些擁有雙重國籍的國人身上。