陸福建艦入列隨即海上實兵訓練 央視揭「航母帶刀侍衛」等編隊戰力

號稱打擊範圍覆蓋第二島鏈的大陸第3艘航空母艦、也是首艘採用電磁彈射的「福建艦」，11月初剛入列服役，近日已經完成首次海上實兵訓練。央視20日報導，逐一介紹福建艦編隊其他成員的戰力，包含延安艦、通遼艦、殲-35、殲-15T、殲-15DT及空警-600等，稱「個個身懷絕技」。

報導形容，延安艦就像航母的「帶刀侍衛」，可混合裝載多種類型飛彈。該艦是大陸完全自主設計建造的055型飛彈驅逐艦，突破了大型艦艇總體設計、訊息集成、總裝建造等關鍵技術，具有較強的訊息感知、防空反導和對海打擊能力。

延安艦主要火力來源就是飛彈系統，艦上的上百個垂直發射單元可以混合裝載防空飛彈、反艦飛彈、反潛飛彈、對陸攻擊飛彈等不同類型飛彈，使它成為目前大陸驅逐艦中，能夠攜帶飛彈數量最多的一型驅逐艦。

通遼艦屬於054A型護衛艦，是一種多用途護衛艦，配備了防空飛彈、反艦飛彈和反潛飛彈，它的優勢在於作戰均衡性較強，既具備比較強的防空能力，也具備較強的反艦反潛能力，在實際運用中可以編入航母編隊中承擔反潛任務。

報導指出，殲-35是大陸自主研製的新型隱身艦載戰鬥機，採用一體化設計的單座、雙發、外傾雙垂尾總體布局，以制空作戰為主，兼顧對地、對海作戰，具有隱身制空、彈滑兼容等特點，是海軍實現由近海防禦向遠海防衛轉變的標誌性裝備。

殲-15T是大陸研發的一型單座、重型艦載戰鬥機，是航母編隊的核心武器裝備，其外觀延續了殲-15的經典布局，但重點對起落架進行了加固，可以滿油滿彈彈射起飛，且可以掛載多種新型飛彈。殲-15T可依託其大載彈量和大航程，對敵人實施飽和式攻擊，擁有很強的對海對陸打擊能力。

殲-15DT是大陸自主研發的彈滑兼容型艦載電子戰飛機，具備電子對抗和彈射起飛等功能。在此前福建艦海上實兵訓練中，殲-15DT首次現身福建艦，在作戰中主要擔負編隊支援干擾和反輻射打擊等重要任務，能進一步提升艦載機裝備體系作戰效能。

空警-600有航母編隊「千里眼」和「空中大腦」之稱，是大陸第一型艦載固定翼預警機，支持彈射起飛能夠遂行預警探測、指揮引導目標指示和作戰協同等任務，極大提高了航母編隊遠程探測預警和指揮引導能力。

據人民網報導，福建艦日前的首次海上實兵訓練任務，航母編隊先後開展編隊航行、艦機聯合搜救、艦載機起降等多個科目訓練。多款艦載機在福建艦陸續完成多架次彈射起飛和著艦訓練，有效檢驗了福建艦電磁彈射、回收和甲板作業能力，艦機適配性得到進一步驗證。