「兩岸同胞交流研討活動」成都開幕 王滬寧致信：反對外部勢力干涉

第5屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」20日在成都開幕，大陸全國政協主席王滬寧透過賀信表示，大陸將堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，促進兩岸經濟文化交流合作，增進兩岸同胞利益福祉，堅定守護中華民族共同家園，攜手開創中華民族更加美好的未來。

「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」是由大陸國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心，與台灣愛國統一團體聯合舉辦，今天開幕式陸方出席有四川省委書記王曉暉，大陸國台辦主任宋濤、副主任吳璽；台方則有前國民黨主席洪秀柱、新黨主席吳成典等，和統派人士、兩岸學者、港澳代表約200多人出席。

開幕式上，宋濤首先宣讀王滬寧賀信。王滬寧表示，抗戰勝利、台灣光復是中華民族的偉大勝利、偉大榮耀，深刻昭示了一個堅強統一的國家始終是包括台灣同胞在內的全體中華兒女命運所系的大道至理。

王滬寧說，本次活動以「銘記歷史、捍衛成果、守護家園、開創未來」為主題，傳承和弘揚偉大民族精神、偉大抗戰精神，充分彰顯了兩岸同胞維護「一個中國原則」、實現祖國完全統一的堅定決心和堅強意志。

王滬寧提到中共總書記習近平在九三閱兵的講話，和中共二十屆四中全會提出推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業等。他說，大陸將全面貫徹新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，促進兩岸經濟文化交流合作，增進兩岸同胞利益福祉，堅定守護中華民族共同家園，攜手開創中華民族更加美好的未來。

另在近期大陸公安接連對我陸委沈伯洋，和網紅温子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）分別立案偵查、發布懸賞通告下，宋濤致詞時提到，近年大陸重拳打擊台獨分裂，依法懲治台獨的打手幫凶，用實際行動宣誓，危害國家主權安全發展利益者必遭法律的嚴懲。他說，「為台獨分裂勢力為虎作倀、助紂為虐者，下場注定可悲」。

宋濤也抨擊民進黨，頑固堅持台獨立場，惡意煽動兩岸對抗，倚外謀獨、以武謀獨，破壞台海和平，嚴重挑釁「一個中國原則」。他亦提及，日本及其當政者沒有資格在台灣問題上說三道四，大陸有堅定的意志、堅強的決心、強大的能力，粉碎一切台獨分裂行徑和外來干涉，捍衛國家主權和領土完整。

宋濤也表示，大陸將繼續尊重關愛造福台灣同胞，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策。他喊話兩岸在攜手共進中，共創中華民族偉大復興。