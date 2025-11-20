快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

聽新聞
0:00 / 0:00

「兩岸同胞交流研討活動」成都開幕 王滬寧致信：反對外部勢力干涉

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
前國民黨主席洪秀柱也出席第五屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」。主辦方提供
前國民黨主席洪秀柱也出席第五屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」。主辦方提供

第5屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」20日在成都開幕，大陸全國政協主席王滬寧透過賀信表示，大陸將堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，促進兩岸經濟文化交流合作，增進兩岸同胞利益福祉，堅定守護中華民族共同家園，攜手開創中華民族更加美好的未來。

「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」是由大陸國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心，與台灣愛國統一團體聯合舉辦，今天開幕式陸方出席有四川省委書記王曉暉，大陸國台辦主任宋濤、副主任吳璽；台方則有前國民黨主席洪秀柱、新黨主席吳成典等，和統派人士、兩岸學者、港澳代表約200多人出席。

開幕式上，宋濤首先宣讀王滬寧賀信。王滬寧表示，抗戰勝利、台灣光復是中華民族的偉大勝利、偉大榮耀，深刻昭示了一個堅強統一的國家始終是包括台灣同胞在內的全體中華兒女命運所系的大道至理。

王滬寧說，本次活動以「銘記歷史、捍衛成果、守護家園、開創未來」為主題，傳承和弘揚偉大民族精神、偉大抗戰精神，充分彰顯了兩岸同胞維護「一個中國原則」、實現祖國完全統一的堅定決心和堅強意志。

王滬寧提到中共總書記習近平在九三閱兵的講話，和中共二十屆四中全會提出推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業等。他說，大陸將全面貫徹新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，促進兩岸經濟文化交流合作，增進兩岸同胞利益福祉，堅定守護中華民族共同家園，攜手開創中華民族更加美好的未來。

另在近期大陸公安接連對我陸委沈伯洋，和網紅温子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）分別立案偵查、發布懸賞通告下，宋濤致詞時提到，近年大陸重拳打擊台獨分裂，依法懲治台獨的打手幫凶，用實際行動宣誓，危害國家主權安全發展利益者必遭法律的嚴懲。他說，「為台獨分裂勢力為虎作倀、助紂為虐者，下場注定可悲」。

宋濤也抨擊民進黨，頑固堅持台獨立場，惡意煽動兩岸對抗，倚外謀獨、以武謀獨，破壞台海和平，嚴重挑釁「一個中國原則」。他亦提及，日本及其當政者沒有資格在台灣問題上說三道四，大陸有堅定的意志、堅強的決心、強大的能力，粉碎一切台獨分裂行徑和外來干涉，捍衛國家主權和領土完整。

宋濤也表示，大陸將繼續尊重關愛造福台灣同胞，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策。他喊話兩岸在攜手共進中，共創中華民族偉大復興。

洪秀柱也在會上發言。據新華社，交流研討活動中，與會嘉賓將圍繞「台胞抗日鬥爭與台灣光復」、「光復史實與台灣地位」、「復興前景與國家認同」進行交流研討。

第5屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」20日在成都開幕。主辦方提供
第5屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」20日在成都開幕。主辦方提供

台獨 中華民族 宋濤 王滬寧
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

成都見洪秀柱 陸國台辦主任宋濤再批高市：兩岸同胞要粉碎外來干涉

鄭麗文可能何時赴陸與習近平會面？陸國台辦回應了

張榮恭會宋濤國共對話 重申九二共識基礎推動兩岸關係

國民黨副主席張榮恭晤國台辦宋濤 稱「兩岸和平關鍵在九二共識」

相關新聞

陸福建艦入列隨即海上實兵訓練 央視揭「航母帶刀侍衛」等編隊戰力

號稱打擊範圍覆蓋第二島鏈的大陸第3艘航空母艦、也是首艘採用電磁彈射的「福建艦」，11月初剛入列服役，近日已經完成首次海上...

是否見習近平？鄭麗文：有助兩岸和平都願意見

國民黨主席鄭麗文今天出席中華戰略學會丘念台抗日紀念講座。針對日前曾說只要能化解兩岸分歧，當然要見中國領導人習近平。鄭麗文...

要求陸配「放棄國籍」有無彈性空間？陸委會：尊重內政部做法

內政部要求陸配擔任民選公職應依國籍法放棄「中華人民共和國國籍」，不過受限於兩岸關係，陸配能否從對岸手中完成放棄國籍引發討...

藍營拋憲法「一國兩區」 陸委會主委邱垂正：ROC與PRC互不隸屬

中國國民黨最近拋出不少兩岸論述，該黨副主席蕭旭岑提及「回到憲法包含一國兩區的規定」、另一副主席張榮恭也提出「和陸興台」，...

雙城論壇12月登場！邱垂正曝「已掌握舉辦時間」：北市提出申請就會准

陸委會主委邱垂正20日接受電台專訪透露，已有掌握年底台北上海雙城論壇的舉辦時間，2個MOU也已處理好了，強調政府對於這次...

對打國台辦臉書？邱垂正：開微博必須自我矮化

中國大陸國台辦加大對台宣傳，在社群平台臉書開設專頁。陸委會主委邱垂正表示，海基會曾考慮加強台商溝通，擬在對岸社群平台微博...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。