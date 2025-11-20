快訊

陸與吉爾吉斯外長首次戰略對話 吉方：恪守一中、支持聯大2758號決議

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部長王毅19日在中亞國家吉爾吉斯首都比許凱克，與吉國外長庫魯巴耶夫舉行首次戰略對話。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外交部長王毅19日在中亞國家吉爾吉斯首都比許凱克，與吉國外長庫魯巴耶夫舉行首次戰略對話。根據會後發布的聯合聲明，雙方特別強調中吉烏鐵路是共建「一帶一路」合作的戰略性標誌性項目。吉方並重申恪守一中原則、反對台獨，並堅定支持中方實現國家統一和聯大第2758號決議。

新華社報導，王毅在對話中表示，建立戰略對話機制有利於進一步增進雙方戰略互信、加強戰略協調、促進戰略合作。中方始終將吉方置於周邊外交優先方向。中吉已是名副其實的發展共同體，雙邊貿易額連續2年創歷史新高，中吉烏鐵路吉方境內段全線開工，別迭里口岸階段性通車，新航線近日開通，全方位合作水平不斷提升。

王毅指出，中吉雙方要進一步挖掘合作潛力，加強口岸基礎設施建設和現代化改造，盡早建立口岸管理合作委員會，便利跨境運輸；加快商簽服務貿易和投資協定，積極落實綠色礦產領域投資合作協議。

王毅又指，雙方要發揮好中國文化中心、孔子學院、魯班工坊等平台作用，加強旅遊、減貧、醫療、地方、教育等領域合作；強化反干涉、反滲透合作，促進反恐情報交流，打擊販毒和跨國有組織犯罪。

就國際合作，王毅說，中方願同吉方深化國際事務溝通協作，做優做強上海合作組織、中國—中亞機制等平台，加強在聯合國等多邊機構協調配合。中方全力支持吉方擔任上合組織輪值主席國工作。期待吉方盡早加入國際調解院。

新華社引述庫魯巴耶夫表示，大陸是吉方的好鄰居、好朋友、好夥伴。吉方感謝中方為吉經濟社會發展提供的大力支持，願同中方一道，建設好吉中命運共同體。

庫魯巴耶夫提到，吉方恪守一個中國原則，將繼續在涉疆、涉藏、涉港等所有事關中國核心利益問題上堅定支持中方。

另根據雙方在會晤後發布的聯合聲明，「吉方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。吉方堅決反對任何形式的『台灣獨立』，堅定支持中國政府實現國家統一和聯大第2758號決議。」

庫魯巴耶夫還說，吉方願同中方推進共建「一帶一路」合作，深化貿易投資、農業礦業、互聯互通等各領域合作，加快中吉烏鐵路建設，歡迎並願為中方企業來吉發展提供良好營商環境。

庫魯巴耶夫並指，面對國際地區形勢的複雜變化，吉方願同中方緊密合作，加強在聯合國的協調配合，推動中國－中亞機制取得更大發展，維護好本地區共同利益和國際公平正義。吉方願當好上合組織輪值主席國，希望得到中方大力支持。吉方將積極研究加入國際調解院。

中方 戰略 王毅
