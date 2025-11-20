快訊

對打國台辦臉書？邱垂正：開微博必須自我矮化

中央社／ 台北20日電
陸委會主委邱垂正。（聯合報系資料照片）
陸委會主委邱垂正。（聯合報系資料照片）

中國大陸國台辦加大對台宣傳，在社群平台臉書開設專頁。陸委會主委邱垂正表示，海基會曾考慮加強台商溝通，擬在對岸社群平台微博開帳號，由於申請得先自我矮化，於是作罷。

中國大陸國台辦於10月下旬在臉書（Facebook）開設「國務院台辦發言人」帳號。邱垂正今天上午8時接受廣播節目專訪時說，對於中國大陸踏入自由開放社會經營臉書、願意與公眾做自由的溝通往來，「我們是正向看待的」。

邱垂正坦言，海峽交流基金會（海基會）一度考慮開設微博、微信帳號以加強與在陸台商溝通；不過由於在申請時必須自我矮化為「中國台灣」，加上倘若申請成功、順利開設，言論也會被官方控管，於是經專家學者提醒後作罷。

邱垂正指出，臉書專頁有私訊功能，台灣民眾可以透過這個功能發送訊息給中國大陸國台辦；提醒民眾切勿配合中共對於政治立場不同對象發出的「追緝令」、「懸賞令」提供所謂的舉報訊息，這些動作將嚴重地違反相關法規。

「中國大陸精準瞄準若干人，最主要是要分化我們」，邱垂正強調，中共揚言追緝立委沈伯洋等人，這是一種跨境鎮壓，目的在於恫嚇、分化台灣社會，宣稱接獲匿名檢舉，製造台灣內部矛盾，同時營造自我審查氛圍。

他說，對於中共的恫嚇、分化，台灣應該上下一致、不分朝野，一起去反對這種跨境鎮壓，「他（中共）看到我們台灣人很有韌性、看到我們很團結，他的恫嚇、分化伎倆，對台鎮壓的效果就會沒有」。

邱垂正直言中國大陸社會缺乏互信，不是良好的營商環境。

他說，中國大陸改革開放以來，許多台商很有收穫，縱使目前中國大陸經濟不景氣，也願意在對岸繼續撐下去。不過在中國大陸發布「懲獨22條」後，這竟成了部分台商選擇出走的原因，鼓勵舉報風氣創造人人自危環境。

他提到，鼓勵舉報風氣多會造成浮濫舉報結果，商業同行競爭、員工挾怨報復都可能成為被扣上、舉發「台獨」原因，目的是要構成當事人營商困擾。中國大陸是一個沒有互信的社會，對於中共來說，這種舉報文化到頭來是損人不利己。

邱垂正 中共 微博
相關新聞

陸福建艦入列隨即海上實兵訓練 央視揭「航母帶刀侍衛」等編隊戰力

號稱打擊範圍覆蓋第二島鏈的大陸第3艘航空母艦、也是首艘採用電磁彈射的「福建艦」，11月初剛入列服役，近日已經完成首次海上...

是否見習近平？鄭麗文：有助兩岸和平都願意見

國民黨主席鄭麗文今天出席中華戰略學會丘念台抗日紀念講座。針對日前曾說只要能化解兩岸分歧，當然要見中國領導人習近平。鄭麗文...

要求陸配「放棄國籍」有無彈性空間？陸委會：尊重內政部做法

內政部要求陸配擔任民選公職應依國籍法放棄「中華人民共和國國籍」，不過受限於兩岸關係，陸配能否從對岸手中完成放棄國籍引發討...

藍營拋憲法「一國兩區」 陸委會主委邱垂正：ROC與PRC互不隸屬

中國國民黨最近拋出不少兩岸論述，該黨副主席蕭旭岑提及「回到憲法包含一國兩區的規定」、另一副主席張榮恭也提出「和陸興台」，...

雙城論壇12月登場！邱垂正曝「已掌握舉辦時間」：北市提出申請就會准

陸委會主委邱垂正20日接受電台專訪透露，已有掌握年底台北上海雙城論壇的舉辦時間，2個MOU也已處理好了，強調政府對於這次...

對打國台辦臉書？邱垂正：開微博必須自我矮化

中國大陸國台辦加大對台宣傳，在社群平台臉書開設專頁。陸委會主委邱垂正表示，海基會曾考慮加強台商溝通，擬在對岸社群平台微博...

