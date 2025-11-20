要求陸配「放棄國籍」有無彈性空間？陸委會：尊重內政部做法

內政部要求陸配擔任民選公職應依國籍法放棄「中華人民共和國國籍」，不過受限於兩岸關係，陸配能否從對岸手中完成放棄國籍引發討論。近日又有原任花蓮村長的陸配鄧萬華訴願案、明年可能遞補成為民眾黨不分區立委的李貞秀等情況。陸委會主委邱垂正20日接受電台專訪表示，放棄國籍證明有沒有彈性空間、有沒有修法必要，陸委會尊重主管機關內政部的立場。

原任花蓮村長的陸配鄧萬華因「中國國籍」問題被解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分，內政部長劉世芳則重申《國籍法》沒有解釋的空間。針對陸配放棄「中國國籍」問題，邱垂正20日上午接受電台節目「POP撞新聞」專訪時做出回應。

邱垂正表示，根據兩岸條例第21條規定，在台灣設有戶籍滿10年，就可以登記為公職候選人。而參與公職通常有兩個路徑，一個是應考試服公職，目前在《公務人員任用法》第28條第2項有個排除條款，比如說到中國大陸放棄國籍，如果放棄不了的話，拿到主管機關審認，能擔任非機敏性工作。

「現在有問題的是擔任民選公職人員」，邱垂正指出，這適用《國籍法》解釋，而沒有像任用公務人員有排除條款。他表示，《國籍法》的解釋因為涉及民選公職人員對國家的忠誠義務，陸委會尊重並支持《國籍法》的主管機關內政部的立場。但是對於陸配朋友在台灣的參政權有任何影響，陸委會還是會去關懷協助。他透露，陸委會跟移民署也多次到鄧萬華的家中探訪，去協助幫忙。

主持人問，由於對岸不承認中華民國，陸配如果無法申請到放棄國籍證明，是否剝奪了陸配擔任民選公職的資格跟機會？

邱垂正重申，《國籍法》的適用尊重內政部解釋，並提到內政部立場指「這不是針對陸配朋友」，因為在國際間不允許放棄國籍的國家也滿多的，包括像阿根廷、厄瓜多、烏拉圭、摩洛哥。

他接著說，按規定必須要在就職前1年內放棄外國國籍，並於到職後1年內完成放棄，「所以他最多只能擔任1年，如果你沒辦法放棄或者沒有放棄，就可能會失去公職」，除非其他法律有規定。至於政府有無考慮修法，或者給予其他解釋空間，邱垂正重申尊重內政部立場。

主持人追問，若陸配真的去對岸走流程，不管結果如何，陸委會是否傾向認定算是有放棄國籍？

邱垂正表示，放棄國籍證明有沒有彈性空間；有沒有修法必要，主管機關是內政部，陸委會尊重並支持他們的解釋以及做法。