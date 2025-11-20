快訊

男子每周砸1.2萬買垃圾食物 靠運動與一招「甜食替代法」暴瘦92公斤

賓賓哥校園演講未經同意開直播！盧秀燕怒轟這2人「白目」：台中永不錄用

10億女星震撼再婚！新郎曝光眾人傻眼「根本八點檔本土劇」

聽新聞
0:00 / 0:00

要求陸配「放棄國籍」有無彈性空間？陸委會：尊重內政部做法

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
針對陸配擔任民選公職放棄「中國國籍」問題，陸委會主委邱垂正20日接受電台專訪表示，放棄國籍證明有沒有彈性空間、有沒有修法必要，陸委會尊重主管機關內政部的立場。（圖／截自「POP Radio」YT）
針對陸配擔任民選公職放棄「中國國籍」問題，陸委會主委邱垂正20日接受電台專訪表示，放棄國籍證明有沒有彈性空間、有沒有修法必要，陸委會尊重主管機關內政部的立場。（圖／截自「POP Radio」YT）

內政部要求陸配擔任民選公職應依國籍法放棄「中華人民共和國國籍」，不過受限於兩岸關係，陸配能否從對岸手中完成放棄國籍引發討論。近日又有原任花蓮村長的陸配鄧萬華訴願案、明年可能遞補成為民眾黨不分區立委的李貞秀等情況。陸委會主委邱垂正20日接受電台專訪表示，放棄國籍證明有沒有彈性空間、有沒有修法必要，陸委會尊重主管機關內政部的立場。

原任花蓮村長的陸配鄧萬華因「中國國籍」問題被解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分，內政部長劉世芳則重申《國籍法》沒有解釋的空間。針對陸配放棄「中國國籍」問題，邱垂正20日上午接受電台節目「POP撞新聞」專訪時做出回應。

邱垂正表示，根據兩岸條例第21條規定，在台灣設有戶籍滿10年，就可以登記為公職候選人。而參與公職通常有兩個路徑，一個是應考試服公職，目前在《公務人員任用法》第28條第2項有個排除條款，比如說到中國大陸放棄國籍，如果放棄不了的話，拿到主管機關審認，能擔任非機敏性工作。

「現在有問題的是擔任民選公職人員」，邱垂正指出，這適用《國籍法》解釋，而沒有像任用公務人員有排除條款。他表示，《國籍法》的解釋因為涉及民選公職人員對國家的忠誠義務，陸委會尊重並支持《國籍法》的主管機關內政部的立場。但是對於陸配朋友在台灣的參政權有任何影響，陸委會還是會去關懷協助。他透露，陸委會跟移民署也多次到鄧萬華的家中探訪，去協助幫忙。

主持人問，由於對岸不承認中華民國，陸配如果無法申請到放棄國籍證明，是否剝奪了陸配擔任民選公職的資格跟機會？

邱垂正重申，《國籍法》的適用尊重內政部解釋，並提到內政部立場指「這不是針對陸配朋友」，因為在國際間不允許放棄國籍的國家也滿多的，包括像阿根廷、厄瓜多、烏拉圭、摩洛哥。

他接著說，按規定必須要在就職前1年內放棄外國國籍，並於到職後1年內完成放棄，「所以他最多只能擔任1年，如果你沒辦法放棄或者沒有放棄，就可能會失去公職」，除非其他法律有規定。至於政府有無考慮修法，或者給予其他解釋空間，邱垂正重申尊重內政部立場。

主持人追問，若陸配真的去對岸走流程，不管結果如何，陸委會是否傾向認定算是有放棄國籍？

邱垂正表示，放棄國籍證明有沒有彈性空間；有沒有修法必要，主管機關是內政部，陸委會尊重並支持他們的解釋以及做法。

國籍 陸配 內政部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陸通緝沈伯洋引波瀾…被中共通緝能出國？陸委會：要審慎評估

國人赴陸遭限制自由 翁曉玲質疑很嚴重？陸委會：失聯增1人就很嚴重

立委爭取港澳包機直航促台東觀光 邱垂正：與業者討論中

賴總統喊話韓國瑜聲援 藍委替沈伯洋不值：被威脅了還要被總統消費

相關新聞

要求陸配「放棄國籍」有無彈性空間？陸委會：尊重內政部做法

內政部要求陸配擔任民選公職應依國籍法放棄「中華人民共和國國籍」，不過受限於兩岸關係，陸配能否從對岸手中完成放棄國籍引發討...

藍營拋憲法「一國兩區」 陸委會主委邱垂正：ROC與PRC互不隸屬

中國國民黨最近拋出不少兩岸論述，該黨副主席蕭旭岑提及「回到憲法包含一國兩區的規定」、另一副主席張榮恭也提出「和陸興台」，...

雙城論壇12月登場！邱垂正曝「已掌握舉辦時間」：北市提出申請就會准

陸委會主委邱垂正20日接受電台專訪透露，已有掌握年底台北上海雙城論壇的舉辦時間，2個MOU也已處理好了，強調政府對於這次...

福建艦剛成軍就拍到大陸悄建第四艘航母 遠洋攻防成型

11月5日福建艦成軍後，解放軍進入三航艦時代。軍事專家預言，三航艦只是起點，待核動力004服役邁入四航艦時代，就能確保常年戰備值班，一在南海，一在東海，再配上095核潛艇和055大型驅逐艦，遠洋立體攻防體系成型。

砸車砸店還砸人 3次陸反日浪潮都擴散成「台商有事」

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論和大陸駐大阪總領事薛劍回敬的「斬首論」，引發中國大陸、日本嚴重外交風波，目前已經上升到外交、軍事演習、教育和文旅全面交鋒，三大航空公司南航、國航、東航公告日本航線機票可免費退改。回顧近20年大陸發生的3起抗日示威，能從中得到怎樣的啟示，又與當前時空背景有何差異？對在陸的台商、日商和涉日陸商，又可能造成怎樣的衝擊，須否先提防「台商有事」？

陸暫停進口日本水產 牛肉採購磋商也中止 外界憂心雙邊經濟承壓

日本首相高市早苗的「台灣有事論」引發中日關係持續緊張，日媒昨（19）日報導，大陸政府已向日方通報將暫停進口日本水產品，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。