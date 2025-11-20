雙城論壇12月登場！邱垂正曝「已掌握舉辦時間」：北市提出申請就會准

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會主委邱垂正20日接受電台專訪透露，已有掌握年底台北上海雙城論壇的舉辦時間，強調只要北市府再次提出赴陸專案申請，「我們（中央）會以最快的速度來同意」。（圖／截自「POP Radio」YT）

陸委會主委邱垂正20日接受電台專訪透露，已有掌握年底台北上海雙城論壇的舉辦時間，2個MOU也已處理好了，強調政府對於這次雙城論壇都是站在協助立場，只要北市府再次提出赴陸專案申請，「我們（中央）會以最快的速度來同意」，但也喊話北市府「早點提出來，我們不用這麼趕」。

邱垂正20日上午接受電台節目「POP撞新聞」專訪。他在廣告時間向主持人表示，對於蔣萬安市長到上海去參加雙城「沒什麼問題」，並表示已掌握蔣萬安要去上海，也知道舉辦時間，稱「他只要申請，我們（中央）就會准」。

邱垂正在節目上也表示，政府多次重申支持合於規範、對等尊嚴、不預設任何政治前提的兩岸交流，我們都正向看待，也都會提供必要的協助。他並提出提醒，指兩岸城市交流應該聚焦在市政本質，不要涉及到中央權責的事項，或者呼應中共的統戰宣傳。

邱垂正表示，對於這次雙城論壇，政府都是站在協助的立場。目前台北市政府尚未提出今年年底12月到雙城論壇的專案申請，如果他提出來，我們都會依照相關規定來審查，也會提供必要的協助，我們就是站在協助的立場給予必要的支持。他也喊話北市府早點提出申請，「我們不用那麼趕」。

至於此次雙城將簽署的2項水治理、職能訓練MOU，邱垂正說，2個MOU都處理好了。只要北市府提出赴陸申請，「我們會以最快的速度來同意」。

北市府 邱垂正 雙城論壇
