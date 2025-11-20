快訊

勞動部明定病假權 勞工請病假「不超過10天」不得有不利待遇

經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率「倒數第5」

藍營拋憲法「一國兩區」 陸委會主委邱垂正：ROC與PRC互不隸屬

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會主委邱垂正20日回應藍營拋出的憲法「一國兩區」，強調「中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀事實與台海現狀」。圖為邱垂正先前主持記者會。（聯合報系資料照片）
中國國民黨最近拋出不少兩岸論述，該黨副主席蕭旭岑提及「回到憲法包含一國兩區的規定」、另一副主席張榮恭也提出「和陸興台」，而大陸委員會主委邱垂正20日則強調，「中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬」，並質疑「一國兩區」恐有「超譯」。

陸委會主委邱垂正20日上午接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，針對一國兩區議題，黃暐瀚說，《憲法增修條文》有分為自由地區、大陸地區，但較少直述為一國兩區，邱垂正則說，「中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀事實與台海現狀」，他表示，台灣是一個民主社會，「對個別政黨兩岸路線，我們不進一步評論。」

不過邱垂正隨即表示，根據陸委會長期民調，台灣民眾主張廣義維持現狀都在8成以上，他強調，政府就是依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及其他相關法令處理兩岸事務，立場一貫而堅定，也會秉持「四個堅持」、維持現狀，不卑不亢，致力維護台海和平穩定繁榮現狀。

他並就「一國兩區」說法補充指，就好像當年1992年發生什麼事，「九二共識」引發很多紛爭，「一樣的問題，如果太簡化的說法，要把很多東西濃縮在這邊，會不會有超譯？所以對於個別政黨路線不會有評論。」

邱垂正還提到，像「九二共識」這個說法，「國人同胞都要去問一件事情，中華民國在哪裡？我們常常對外宣講，九二共識就像一個模糊包裝紙，打開之後中華民國在哪裡？」一國兩區也是類似，「我們還是要問中華民國在哪裡、我們主權在哪裡？有沒有主權空間？」

