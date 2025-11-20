快訊

陸暫停進口日本水產 牛肉採購磋商也中止 外界憂心雙邊經濟承壓

經濟日報／ 記者陳湘瑾、編譯季晶晶葉亭均／綜合報導
北京已通知東京將暫停採購日本水產品。 路透

日本首相高市早苗的「台灣有事論」引發中日關係持續緊張，日媒昨（19）日報導，大陸政府已向日方通報將暫停進口日本水產品，且就恢復日本牛肉對陸出口的政府間磋商已中止。

大陸外交部發言人表示，當前形勢下，即使日本水產品向大陸出口也不會有市場。高市言論風波短期內難以平息，外界憂心中日雙邊經濟關係將進一步承壓。

共同社報導，日本政府相關人士透露，大陸政府已向日方通報將暫停進口日本水產品。

中日就高市早苗言論爭議過招

此前，大陸因東京電力福島第一核電站處理水排海，於2023年8月全面暫停進口日本水產品。今年11月上旬曾一度確認日本產扇貝對陸出口恢復。

大陸外交部發言人毛寧19日下午稱，日方此前承諾履行輸陸水產品的監管責任，保障產品品質安全，這是日本水產品輸陸的先決條件，但是日方目前未能提供所承諾的技術材料。

然而，外界解讀中方真實目的在於針對高市言論做出反制。

中日關係持續緊繃，雙方原本試圖透過外交對話化解僵局，但大陸外交部亞洲司司長劉勁松表示，他對與日本外務省亞大局局長金井正彰磋商的結果「不滿意」。顯示緊張局勢短期難緩解。

北京方面已提醒中國公民不要前往日本。還有多家大陸國有企業建議員工避免安排赴日行程。一些投資集團、銀行、券商和其他企業本周也已就赴日行程發出警示通知。

有專家分析，在中日逆風投資情境中，慎防日本的旅遊、零售與娛樂類股受創最深。目前日本航空與零售相關類股已經大跌，化妝品品牌資生堂三天來重挫逾13%，百貨營運商三越伊勢丹大跌11%。路透報導，服務陸客團的東京小旅行社東日本國際旅行社年底前預訂量已減少80%。

在航空方面，已有超過十家中國航空公司為赴日航班提供全額退款。

外界也擔心中國可能再次像對日本、澳洲、南韓等國過去的爭端中那樣，將貿易做為武器。在2010年，中日船隻在釣魚台列嶼附近發生碰撞後，中國全面停止對日本出口稀土礦物，讓日本產業界陷入恐慌。

日本外貿協會會長安永龍夫周三表示：「不能排除這件事導致新的稀土供應不安全的可能性」。

分析指，如果緊張局勢升級，導致陸企暫停與日本企業的業務往來，可能會對日本股市基準指數構成壓力，抑制日經225指數的漲幅，該指數今年迄今上漲約22%。

