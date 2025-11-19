荷蘭暫停接管「安世半導體」 陸商務部：離解決混亂還有差距

就中荷「安世半導體」之亂，荷蘭經濟大臣卡雷曼斯19日在社交媒體X上表示，荷方已暫停對安世半導體的干預。對此，大陸商務部晚間表態稱，對此表示歡迎，認為這是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步，但距離解決全球半導體產供鏈動蕩和混亂的根源「撤銷行政令」還有差距，希望荷方繼續展現與中方真誠合作的意願，真正提出建設性解決問題的方案。

大陸商務部晚間發布發言人答記者問，就安世半導體務問題做出上述回應。

大陸商務部發言人說，11月18日和19日，中荷雙方政府部門在北京就安世半導體問題舉行了兩輪面對面磋商。

大陸商務部發言人稱，在磋商中，中方再次強調，造成當前全球半導體產供鏈混亂的源頭和責任在荷方，敦促荷方切實採取實際行動，迅速且有效推動安世半導體問題早日解決，恢復全球半導體產供鏈的安全與穩定。「荷方主動提出，暫停荷經濟大臣根據《貨物可用性法案》簽發的行政令」。

對此，大陸商務部發言人說，中方對荷方主動暫停行政令表示歡迎，認為這是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步，但距離解決全球半導體產供鏈動蕩和混亂的根源「撤銷行政令」還有差距。

大陸商務部發言人表示，在荷經濟部推動下的企業法庭剝奪聞泰科技對荷蘭安世控制權的錯誤裁決，仍是阻礙問題解決的關鍵所在，希望荷方繼續展現與中方真誠合作的意願，真正提出建設性解決問題的方案。

大陸商務部發言人也表示，雙方同意應取消行政干預，支持和推動企業通過協商依法解決內部糾紛，既保護投資者的合法權益，也為恢復全球半導體產供鏈安全與穩定創造更有利的條件。

安世半導體荷蘭奈梅亨，是全球最大的基礎型晶片製造商之一，但由陸資企業聞泰科技全資控股。在早前，安世半導體母公司聞泰科技被列入美國出口管制實體清單後，荷蘭政府於今年9月30日，援引一條1952年頒布的《貨物供應法（貨物可用性法案）》，臨時接管安世半導體，引發中方反制。