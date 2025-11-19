快訊

明清晨低溫僅15度 下周緊接另波東北季風「再冷5天」

不甩交管闖總統府管制區！無照男遭13警壓制 卻狂喊「我是皇太子」

聽新聞
0:00 / 0:00

荷方暫停對安世半導體行政令 陸商務部稱問題根源未解決

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
安世正與客戶合作，計劃透過自行購買晶片的基礎材料晶圓送到位於廣東東莞的工廠封裝，以應對供應鏈瀕臨中斷的危機。圖／路透
安世正與客戶合作，計劃透過自行購買晶片的基礎材料晶圓送到位於廣東東莞的工廠封裝，以應對供應鏈瀕臨中斷的危機。圖／路透

荷蘭政府已將晶片製造商安世半導體（Nexperia）控制權，交還給中國大陸母公司聞泰科技，大陸商務部新聞發言人表示，中方對荷方主動暫停行政令表示歡迎，但距離解決全球半導體產供鏈動蕩和混亂的根源「撤銷行政令」還有差距。

荷蘭經濟事務部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）在社群媒體平台X上表示，已撤銷賦予荷蘭封殺或修改安世決策權力的命令，藉此「釋出善意」。

大陸商務部晚間以「答記者問」形式回應此事。11月18日和19日，中荷雙方政府部門在北京就安世半導體問題舉行了兩輪面對面磋商。在磋商中，中方再次強調，造成當前全球半導體產供鏈混亂的源頭和責任在荷方，敦促荷方切實採取實際行動，迅速且有效推動安世半導體問題早日解決，恢復全球半導體產供鏈的安全與穩定。

該新聞發言人表示，荷方主動提出，暫停荷經濟大臣根據《貨物可用性法案》簽發的行政令。

該新聞發言人指出，中方對荷方主動暫停行政令表示歡迎，認為這是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步，但距離解決全球半導體產供鏈動蕩和混亂的根源「撤銷行政令」還有差距。同時，在荷經濟部推動下的企業法庭剝奪聞泰科技對荷蘭安世控制權的錯誤裁決，仍是阻礙問題解決的關鍵所在，希望荷方繼續展現與中方真誠合作的意願，真正提出建設性解決問題的方案。

該新聞發言人最後表示，雙方同意應取消行政干預，支持和推動企業通過協商依法解決內部糾紛，既保護投資者的合法權益，也為恢復全球半導體產供鏈安全與穩定創造更有利的條件。

半導體 荷蘭 大陸商務部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

安世事件影響汽車業 博世數千人面臨停工

足球／德國、荷蘭強大火力擊潰對手 強勢晉級2026世界盃

荷蘭等北約盟國放棄波音E-7 轉向歐洲替代方案

陸商務部公告 暫停對韓華海洋株式會社5家美國子公司反制措施一年

相關新聞

鄭麗文可能何時赴陸與習近平會面？陸國台辦回應了

國民黨主席改選後，國共兩黨交流密切。對於外界關注國民黨新任主席鄭麗文何時赴陸，須滿足那些條件？大陸國台辦發言人朱鳳蓮19...

李驍東來台遇阻 影響雙城論壇？陸國台辦：民進黨阻撓交流不得人心

台北上海雙城論壇歷經延期後，可能在12月底登場，但近日傳出陸委會不准許上海台辦副主任李驍東來台申請，可能使雙城論壇再生變...

高市言論掀波 國台辦：「賴清德當局」勾連外部勢力謀獨挑釁 必遭痛擊

在日本首相高市早苗對「台灣有事」的論述，引發中日關係緊張，目前仍陷入僵持下，總統賴清德近日表態稱，「中國對日本進行複合式...

荷蘭暫停接管「安世半導體」 陸商務部：離解決混亂還有差距

就中荷「安世半導體」之亂，荷蘭經濟大臣卡雷曼斯19日在社交媒體X上表示，荷方已暫停對安世半導體的干預。對此，大陸商務部晚...

荷方暫停對安世半導體行政令 陸商務部稱問題根源未解決

荷蘭政府已將晶片製造商安世半導體（Nexperia）控制權，交還給中國大陸母公司聞泰科技，大陸商務部新聞發言人表示，中方...

詐團假冒政府清查大陸證件騙個資 陸委會急澄清：別上當！

賴政府擴大清查國人是否領有大陸身分證件，卻遭詐騙集團盯上，冒名騙取民眾個資。陸委會19日提醒，政府從未要求民眾提供個人資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。