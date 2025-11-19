荷方暫停對安世半導體行政令 陸商務部稱問題根源未解決

荷蘭政府已將晶片製造商安世半導體（Nexperia）控制權，交還給中國大陸母公司聞泰科技，大陸商務部新聞發言人表示，中方對荷方主動暫停行政令表示歡迎，但距離解決全球半導體產供鏈動蕩和混亂的根源「撤銷行政令」還有差距。

荷蘭經濟事務部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）在社群媒體平台X上表示，已撤銷賦予荷蘭封殺或修改安世決策權力的命令，藉此「釋出善意」。

大陸商務部晚間以「答記者問」形式回應此事。11月18日和19日，中荷雙方政府部門在北京就安世半導體問題舉行了兩輪面對面磋商。在磋商中，中方再次強調，造成當前全球半導體產供鏈混亂的源頭和責任在荷方，敦促荷方切實採取實際行動，迅速且有效推動安世半導體問題早日解決，恢復全球半導體產供鏈的安全與穩定。

該新聞發言人表示，荷方主動提出，暫停荷經濟大臣根據《貨物可用性法案》簽發的行政令。

該新聞發言人指出，中方對荷方主動暫停行政令表示歡迎，認為這是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步，但距離解決全球半導體產供鏈動蕩和混亂的根源「撤銷行政令」還有差距。同時，在荷經濟部推動下的企業法庭剝奪聞泰科技對荷蘭安世控制權的錯誤裁決，仍是阻礙問題解決的關鍵所在，希望荷方繼續展現與中方真誠合作的意願，真正提出建設性解決問題的方案。

該新聞發言人最後表示，雙方同意應取消行政干預，支持和推動企業通過協商依法解決內部糾紛，既保護投資者的合法權益，也為恢復全球半導體產供鏈安全與穩定創造更有利的條件。