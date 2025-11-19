成都見洪秀柱 陸國台辦主任宋濤再批高市：兩岸同胞要粉碎外來干涉

大陸國台辦主任宋濤近期接連會見台灣客人，今日傍晚，他在四川成都會見前國民黨主席洪秀柱。會上，宋濤再次提及日本首相高市早苗的「台灣有事」論述，喊話兩岸同胞要堅守民族大義，堅決粉碎一切台獨和外來的干涉，任何外部勢力的挑釁必將自取滅亡。

第五屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」將於明日在四川成都舉行，該活動由國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心與台灣統派團體共同舉辦，內容將就抗戰勝利和台灣光復、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一交流研討。

在研討活動前夕，宋濤在成都會見洪秀柱一行。宋濤首先提到中共二十屆四中全會，審議通過十五五規劃的建議，明確在推進「中國社會主義現代化強國」進程中，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業，大陸將推動兩岸交流合作、深化融合發展，與台灣同胞共創中華民族的綿長福祉，共襄祖國統一、民族復興的偉業。

宋濤也再次提到，不久前日本首相高市早苗「公然發出涉台問題的挑釁言論」，對此大陸堅決反對。他說，日本曾經發動過侵華戰爭，殖民統治台灣50年犯下的罄竹難書的滔天罪行。歷史是不容翻案的，成果必須捍衛，正義必須伸張。兩岸同胞要堅守民族大義，堅決粉碎一切台獨和外來的干涉，任何外部勢力的挑釁必將自取滅亡。

宋濤還說，國家統一是中華民族偉大復興的必然要求，是兩岸關係發展的歷史定論。無論島內（指台灣）的局勢如何發展變化，無論外部勢力怎樣的干擾，「中國終將統一，也必然統一的歷史大勢是不可阻擋的」。他還提到，今年是日抗日戰爭勝利和台灣光復八十周年，四川是抗戰時期的大後方，要回顧歷史，審視當下，展望未來。

接著由洪秀柱發言，她提到「無川不成軍」等抗日戰爭歷史，強調要銘記歷史，守護家園，守護中華民族的根，守護兩岸人民、兩岸同胞回家的心。

洪秀柱自述，過去擔任國民黨主席時，曾經修改國民黨黨章、加入和平政綱，就如何深化「九二共識」開始行動，遺憾任期太短，壯志未酬，希望新的國民黨主席將來真正有一番作為。

今晚的會見，陸方還有國台辦副主任吳璽、秘書局長王冰、新聞局長陳斌華、港澳局長張晗、交流局長李京文、聯絡局長楊毅等官員，台方則有新黨主席吳成典、白狼張安樂等統派人士。