高市言論掀波 國台辦：「賴清德當局」勾連外部勢力謀獨挑釁 必遭痛擊

在日本首相高市早苗對「台灣有事」的論述，引發中日關係緊張，目前仍陷入僵持下，總統賴清德近日表態稱，「中國對日本進行複合式攻擊」，衝擊印太和平穩定，呼籲大陸不要成為麻煩製造者。大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日再就高市言論做出回應，也對賴的發言說，台海緊張局勢在於民進黨勾連外部勢力進行謀獨挑釁，這是枉費心機，必遭迎頭痛擊。

朱鳳蓮19日主持國台辦例行新聞發布會，對於賴總統對日本相關言論，朱鳳蓮說，台海局勢緊張的根源，在於民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，勾連外部勢力進行謀獨挑釁。

她說，近期有許多的外國媒體專家學者發聲，批評「賴清德當局」魯莽冒進，一再進行謀獨挑釁，是台海和平破壞者麻煩製造者。

朱鳳蓮說，正告民進黨當局，依外謀獨是枉費心機的迷夢，任何勾連外部勢力進行「謀獨挑釁」的行徑，都必將遭到迎頭痛擊，任何數典忘祖，背棄民族的人都將被釘在歷史的恥辱柱上。

對於高市早苗的言論，朱鳳蓮也說，公然拋出涉台挑釁言論，妄圖介入台海局勢，否定抗戰勝利成果，為軍國主義招魂，是對國際正義的踐踏，對戰後國際秩序的挑釁，對中日關係的嚴重破壞，不得不令國際社會強烈質疑和擔憂。

朱鳳蓮說，必須再次強調，「台灣問題是中國的內政不容任何外來干涉，日方應立即停止干涉中國內政，停止挑釁、越線，不要在錯誤的道路上越走越遠」。

她說，希望廣大台灣同胞充分認清日本相關行徑的危險性、危害性，和大陸一道堅決粉碎一切台獨分裂行徑和外來干涉，守護中華民族共同家園，維護中華民族根本利益和自身安全福祉。

對於國民黨前主席馬英九、洪秀柱等人也就高市言論表態，認為感到憂心等，朱鳳蓮說，「我們注意到島內（指台灣）有關人士的呼聲」。她重申「台灣問題是中國人自己的事，應該也只能由兩岸中國人自己來解決」，抨擊高市「粗暴干涉中國內政，我們堅決反對」，稱日本膽敢介入台海事務，大陸必將迎頭痛擊。

朱鳳蓮還對近日大陸076型兩棲攻擊艦四川艦完成首次海試說，四川艦是共軍海軍的新一代兩棲攻擊艦，創新運用電磁彈射和阻攔技術，可以搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。她說，海軍日益強大，必將更有力維護大陸國家主權和領土完整。