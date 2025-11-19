李驍東來台遇阻 影響雙城論壇？陸國台辦：民進黨阻撓交流不得人心

台北上海雙城論壇歷經延期後，可能在12月底登場，但近日傳出陸委會不准許上海台辦副主任李驍東來台申請，可能使雙城論壇再生變數。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日抨擊，民進黨阻撓破壞兩岸交流合作不得人心，強調大陸支持舉辦雙城論壇，「有關方面也一直保持溝通」。

今年雙城論壇原定9月底登場，但因MOU卡關延期，近期傳出有望12月下旬舉辦，但在近期國民黨副主席張榮恭赴上海與大陸國台辦主任宋濤會面，大陸公安對我立委沈伯洋立案偵查，對網紅温子渝、陳柏源發布懸賞公告的背景下，上海台辦副主任李驍東原擬近日來台，但未獲核准。

這使得台北市府擔心雙城論壇生變，北市長蔣萬安喊話「沒必要這麼複雜」，陸委會則回應，若蔣萬安要帶隊去上海，「目前看來不會有什麼問題」。

對此，朱鳳蓮今天在國台辦例行新聞發布會上說，兩岸同胞是一家人，理應常來常往、走近走親，我們支持舉辦雙城論壇。

她認為，民進黨當局為了一黨一己政治私利，頑固堅持台獨立場，一再的阻撓破壞兩岸交流合作不得人心。

至於媒體關注雙城論壇進展，朱鳳蓮說，「有關方面也一直保持溝通」。