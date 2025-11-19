快訊

鄭麗文可能何時赴陸與習近平會面？陸國台辦回應了

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
國民黨主席鄭麗文何時赴陸訪問受到關注。（聯合報系資料照片）
國民黨主席鄭麗文何時赴陸訪問受到關注。（聯合報系資料照片）

國民黨主席改選後，國共兩黨交流密切。對於外界關注國民黨新任主席鄭麗文何時赴陸，須滿足那些條件？大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日表示，願在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，和國民黨加強交流交流，凡有利於兩岸關係和平發展的事，「我們都願積極推動」。

鄭麗文在當選國民黨主席後表態願意赴陸，也願意為了兩岸和平，和中共總書記習近平見面。在此背景下，大陸國台辦宋濤已於上月底，在天津會見當時正準備接任國民黨副主席的蕭旭岑，近日也在上海會見國民黨另位副主席張榮恭。

對於媒體關注，國共兩黨是否正在磋商鄭麗文赴陸事宜，若鄭要赴陸，是否須滿足哪些條件？朱鳳蓮在19日的國台辦例行新聞發布會上，做出上述表示。

朱鳳蓮說，我們願意在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，和中國國民黨加強各領域各層級交流交往，增進互信合作，凡是有利於兩岸關係和平發展，有利於兩岸同胞利益福祉的事，我們都願積極推動。

國民黨 兩岸關係和平發展
