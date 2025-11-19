快訊

陸明起擴增台胞證落地簽口岸到100個 陸國台辦：充分感受家的溫暖

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
面對大陸擴大辦理台胞證落地簽口岸範圍政策上路在即，大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日在例行記者會上，透過螢幕輔助介紹開放口岸情況。記者陳政錄／攝影
面對大陸擴大辦理台胞證落地簽口岸範圍政策上路在即，大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日在例行記者會上，透過螢幕輔助介紹開放口岸情況。記者陳政錄／攝影

大陸國家出入境管理局日前宣布，從11月20日起，擴大可簽發一次有效台灣居民來往大陸通行證（台胞證落地簽）口岸數量至100個。面對措施上路在即，大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日在例行記者會上，透過螢幕解讀稱，從大陸西南的友誼關、磨憨，到東南的港珠澳大橋、平潭港，台灣同胞都可以便利安全入境，充分感受「家」的溫暖，誠摯邀請台胞到大陸旅行。

朱鳳蓮19日主持國台辦例行記者會，她說，明天起大陸可簽發一次有效台胞證的口岸數量增加至100個，有關準備工作已經就緒，我們誠摯邀請台灣同胞到大陸來一場「說走就走的旅行」。

朱鳳蓮在記者會上透過螢幕輔助介紹，100個口岸包括56個航空口岸、27個水運口岸、17個鐵路公路口岸，從西北的喀什、霍爾果斯，到東北的撫遠港、綏芬河；從西南的友誼關、磨憨，到東南的港珠澳大橋、平潭港，台灣同胞都可以便利安全入境，充分感受「家」的溫暖。

朱鳳蓮解釋，如果台胞朋友們沒有提前辦理5年有效台胞證，在抵達上述口岸後，持有效的台灣地區身份證和台灣地區出入境證件、辦證照片，可以在口岸出入境管理部門辦證窗口申請辦理一次有效台胞證，整個流程只需要30分鐘；另，擬搭乘「小三通」航線從福建口岸入境的台胞，可以在口岸窗口申請辦理一次有效台胞證，也可以在網路上申請辦理。

她強調，台胞來大陸無論是辦證還是入出境，都不會在證件上做任何標記。大陸有關部門依照有關法律法規要求，嚴格、有力、有效保護台胞的個人訊息安全。

朱鳳蓮還提到，首次來大陸的台胞朋友們可享受兩項專屬福利：一是申請辦理台胞證免收證件費；二是可免費暢遊超過3,000個景區。

她認為，很多台胞對這些便利措施點讚，期待來大陸走走看看。冬季已經來臨，我們熱忱歡迎廣大台灣同胞到東北、西北地區來參加冰雪運動或冰雪文旅活動，大陸將持續為台灣同胞來大陸創造更好條件，提供更好服務。

