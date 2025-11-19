甘肅紀念台灣光復80周年徵文賽 丘逢甲後人「跨越百年家信」摘一等獎

歷經5個月的作品徵集，大陸甘肅日前舉辦「銘記抗戰歲月·共用民族復興」紀念台灣光復80周年徵文暨短影音大賽，由為抗日先賢丘逢甲後人丘嵩，以「一封跨越百年的家信」獲得短影音一等獎。內容講述從小聆聽先祖為保衛台灣嘔心瀝血的事蹟。

中新社報導，談及創作經歷，62歲的丘嵩表示，在台灣的姑姑丘秀芷常給自己郵寄伯曾祖父的相關書籍，退休後重讀這些資料，越瞭解越是感動，所以想透過短影音和詩歌的方式簡要還原他的一生，讓更多人了解。

自6月啟動作品徵集以來，這場以「銘記抗戰歲月 共用民族復興」為主題的徵文暨短影音大賽，共徵集文字類作品1,037篇、短影音類作品129條，最終18名個人和10個集體脫穎而出，台胞跨越百年家信斬獲短影音類作品一等獎。

徵文一等獎獲得者、臨夏和政梁家寺東鄉族學校教師馬正福指出，「作為一名東鄉族的教育工作者，我更能體會不同民族在中華民族大家庭裏的共情與聯結，這次創作，我也想把我們東鄉族對『民族一家親、兩岸共團圓』的期盼，揉進文字裡講給更多人聽。讓孩子們讀懂兩岸的根脈聯結、讀懂中華民族的整體紐帶，本就是我作為基層教師的責任。」。

甘肅省委台辦主任朱莉莉在頒獎儀式表示，這些作品深刻反映了兩岸血脈相連的親情，表達了對和平的珍視、對祖國完全統一的嚮往，這讓我們深受感動，也倍感振奮。甘肅作為西北重要省份，近年來在兩岸交流合作中發揮積極作用。我們願意繼續努力，為台灣同胞在甘學習生活、就業創業提供更多便利，共用「一帶一路」建設機遇，共同投身幸福美好新甘肅建設。

同期，由甘肅省台灣同胞聯誼會主辦的「誓不臣倭——台胞家族抗日救亡歷史圖文展」在西北師範大學啟動巡展，以珍貴史料再現台灣同胞氣壯山河的抗日史詩。