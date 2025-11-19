陸官媒深夜突發聲 新華評論：賴清德附和高市早苗是「倚外謀獨」

日本首相高市早苗稱「台灣有事」，恐成日本「存亡危機事態」言論，點燃中日新一輪外交烽火。新華社18日深夜時發布評稱，在兩岸中國人同聲撻伐日方露骨挑釁之時，「賴清德和民進黨當局竟恬不知恥附和高市早苗言論，甘當日本反華勢力的『應聲蟲』，借機汙衊攻擊大陸，為了『倚外謀獨』已經失心瘋，是台灣之恥。」

18日深夜發出的新華時評稱，賴清德和民進黨當局完全喪失民族立場，是非不分，與虎謀皮，不惜把台灣民眾綁上「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力拼裝的「雙驅戰車」，把台灣推向更危險境地，再次印證「台獨」反人類、反正義、無良知、無底線。

該文指，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，包括在殖民台灣期間對台灣民眾犯下滔天罪行。「高市早苗身為日本首相，不僅對歷史罪責毫無反思歉疚，還發表極其錯誤、極為危險、極具挑釁的涉台言論，嚴重傷害包括台灣同胞在內全體中國人民的民族感情和整體利益。」

該文稱賴清德作為台灣地區領導人，不僅未予譴責，竟然為高市幫腔，完全站到廣大台灣同胞的對立面。17日公然指稱「中國對日本進行複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定」、「呼籲中國不要成為麻煩製造者」；民進黨方面亦步亦趨，誣指「中共才是亞太地區不安定因數」。該文形容，「台獨」政客與日本右翼政客狼狽為奸、沆瀣一氣，一個鼻孔出氣，真是民族敗類、「台灣之恥」。

該時評稱，「天理、公道、人心，賴清德早已忘得一乾二淨。我們要問問此人：你對日本右翼政客投懷送抱，配合其為軍國主義招魂，對得起日據時期被殖民者殺害的數十萬台灣同胞在天之靈嗎？你為了一己私欲，配合火中取栗的日本右翼政客煽動『抗中』，把台灣進一步推向兵凶戰危，還何談「愛台」、「保台」？民意支持持續低迷的你拿民族根本利益、台灣民眾安全福祉當作政治交易的籌碼、權力謀算的賭注，真以為向外部勢力搖尾乞憐就能求得自保嗎？你毫無底線『倚外謀獨』，賣台害台，竟要求島內人士『尊重日本國內政治』、對日方言論不作『負面解讀』，這不是強盜邏輯和專制心態嗎？」

該文認為，賴的番言論絕不是心血來潮，是繼承李登輝的「政治遺產」，「其中之一就是媚日戀殖情結。其人從政後，尤其去年上台以來，一直極力淡化、否認日本侵佔台灣的事實，美化日本殖民統治，抹殺兩岸共同抗日事蹟，活脫脫一副日本侵略者『孝子賢孫』的模樣。」

時評提到，今年在兩岸同胞隆重紀念抗戰勝利和台灣光復80周年之際，「其人先是站在加害者的立場，將抗戰勝利稱為『終戰』，此番更配合日本右翼勢力炒作『台灣有事就是日本有事』。如此數典忘祖，褻瀆先輩英靈，為達分裂國家民族、謀取一己之私的目的，奴顏婢膝勾連日本右翼，將台灣民眾福祉與台海和平穩定棄若敝屣，出賣中華民族根本利益，兩岸同胞必須堅決反對、予以堅決鬥爭。」