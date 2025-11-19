普丁會見李強：中國公民訪俄免簽制度將於近期生效

快訊

中央社／ 台北19日電

俄羅斯總統普丁與中國國務院總理李強18日在莫斯科克里姆林宮會面。普丁表示，針對中國公民的訪俄免簽制度將於近期生效。李強表示，中方願與俄方加強發展戰略對接，深化各領域合作。

新華社18日報導，當地時間18日下午，李強在克里姆林宮會見俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。

報導表示，李強轉達中國國家主席習近平對普丁的親切問候和良好祝願。李強表示，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平運行。今年以來，習近平與普丁兩度會晤，為中俄關係進一步發展指明了方向。面對變亂交織的國際形勢，中方願與俄方加強發展戰略對接，深化各領域合作，取得更多實際成果。

李強指出，中方願與俄方進一步增強合作韌性，鞏固和維護兩國合作的穩健發展勢頭。雙方要共同辦好新的中俄國家級主題年，用好免簽等「雙向奔赴」的惠民政策，築牢雙邊關係的民間友好基礎。

據中方訊息，普丁表示，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係處於歷史最高水平。俄方願與中方密切高層交往，拓展經貿、能源、農業、基礎設施建設等領域合作，擴大人員往來。

俄羅斯衛星通訊社18日報導，普丁與李強會談時表示，中國對俄羅斯公民實行免簽政策，將有助於進一步加強兩國人民之間的聯繫。俄羅斯也將很快對訪俄的中國公民採取對等政策，這將在經濟和人文領域產生深遠的影響。兩國關係發展中將出現某種良好、積極的爆發式增長。

中國自2025年9月15日起對俄羅斯人試運行30天免簽制度，為期1年。俄羅斯持普通護照人員到中國經商、旅遊、觀光、探親訪友、交流訪問，過境不超過30天，可免辦簽證入境。

俄羅斯 李強
相關新聞

高市早苗言論延燒 陸駐聯合國代表：日根本沒資格成安理會常任理事國

日本首相高市早苗稱「台灣有事」恐成日本「存亡危機事態」、日本可能採取軍事回應，點燃中日間新一輪外交烽火。中國大陸常駐聯合...

陸官媒深夜突發聲 新華評論：賴清德附和高市早苗是「倚外謀獨」

日本首相高市早苗稱「台灣有事」，恐成日本「存亡危機事態」言論，點燃中日新一輪外交烽火。新華社18日深夜時發布評稱，在兩岸中國...

春哥侃陸／產業與供應從脫鉤變明憂 為何外資撤中加劇？

中國大陸經濟圈中，傳著一份「已售待售企業名單」，名單主角上有許多知名或跨國企業，如國際軟體巨頭SAS、必勝客中國、宜家（IKEA）購物中心等等，引起外資撤退加劇之議。聯合報資深香港特派員李春不只看名單上有哪些企業，更進一步從官方、智庫學者、財經界三方看法，觀察這場外資大撤退，為何凸顯了國際上產業鏈和供應鏈與中國大脫鉤的「明憂」。

陸委會：滲透台灣 中共有6大手法

陸委會示警，指中共有六大手法滲透台灣，當中包括滲透台灣政黨。國民黨立院黨團書記長羅智強昨表示，相關說法應改成「派間諜滲透...

訪陸會宋濤 工總前理事長苗豐強：企業可扮橋梁

工業總會（工總）前理事長苗豐強再次率團訪陸，昨日傍晚在北京釣魚台國賓館會見大陸國台辦主任宋濤。宋濤指出，在當前複雜形勢下...

陸生註冊跌破百人 開放以來新低

陸生聯招會昨日公布今年陸生的招生數據，其中博士生註冊六十六人、碩士生十二人，加起來僅七十八人，不僅首度跌破百人，同時也創...

