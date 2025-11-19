高市早苗言論延燒 陸駐聯合國代表：日根本沒資格成安理會常任理事國

日本首相高市早苗稱「台灣有事」恐成日本「存亡危機事態」、日本可能採取軍事回應，點燃中日間新一輪外交烽火。中國大陸常駐聯合國代表傅聰18日稱，日本根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。

大陸常駐聯合國代表團官網報導，傅聰在第80屆聯合國大會全體會議審議安理會改革問題時表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。日本在二戰期間發動侵略戰爭，包括對台灣實施殖民統治，犯下罄竹難書的罪行，給中國和亞洲受害國人民帶來深重災難。

他指，時至今日，日本國內仍有勢力不斷宣揚錯誤的二戰史觀，參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社、修改中小學歷史教科書、否認南京大屠殺和強徵「慰安婦」等罪惡史實，宣揚所謂「終戰」而非戰敗等歷史修正主義言論，妄圖歪曲、否認、美化侵略歷史和殖民統治。

傅聰提到，近期日本首相高市早苗在國會發表涉台露骨挑釁言論，妄稱「台灣有事可能對日本構成存亡危機事態」，暗示日本可援引所謂「集體自衛權」武力介入台海問題。他說，「眾所周知，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。」

傅聰指出，高市早苗的涉台言論極其錯誤，極為危險，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神。這是對國際正義的挑釁，對戰後國際秩序的破壞，對國際關係基本準則的踐踏，公然背離了日本所作的走和平道路的基本承諾，「這樣的國家根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。」

聯合國安理會現有5個常任理事國，分別是中國大陸、美國、英國、法國，以及俄羅斯。