快訊

名模孫正華驚傳恢單！2年前就與神通集團少東離婚 贍養費金額曝光

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強恐低於15度

MLB／莊陳仲敖也入列運動家40人名單 2台將免規則五

聽新聞
0:00 / 0:00

高市早苗言論延燒 陸駐聯合國代表：日根本沒資格成安理會常任理事國

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸常駐聯合國代表傅聰稱，日本根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。路透
大陸常駐聯合國代表傅聰稱，日本根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。路透

日本首相高市早苗稱「台灣有事」恐成日本「存亡危機事態」、日本可能採取軍事回應，點燃中日間新一輪外交烽火。中國大陸常駐聯合國代表傅聰18日稱，日本根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。

大陸常駐聯合國代表團官網報導，傅聰在第80屆聯合國大會全體會議審議安理會改革問題時表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。日本在二戰期間發動侵略戰爭，包括對台灣實施殖民統治，犯下罄竹難書的罪行，給中國和亞洲受害國人民帶來深重災難。

他指，時至今日，日本國內仍有勢力不斷宣揚錯誤的二戰史觀，參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社、修改中小學歷史教科書、否認南京大屠殺和強徵「慰安婦」等罪惡史實，宣揚所謂「終戰」而非戰敗等歷史修正主義言論，妄圖歪曲、否認、美化侵略歷史和殖民統治。

傅聰提到，近期日本首相高市早苗在國會發表涉台露骨挑釁言論，妄稱「台灣有事可能對日本構成存亡危機事態」，暗示日本可援引所謂「集體自衛權」武力介入台海問題。他說，「眾所周知，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。」

傅聰指出，高市早苗的涉台言論極其錯誤，極為危險，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神。這是對國際正義的挑釁，對戰後國際秩序的破壞，對國際關係基本準則的踐踏，公然背離了日本所作的走和平道路的基本承諾，「這樣的國家根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。」

聯合國安理會現有5個常任理事國，分別是中國大陸、美國、英國、法國，以及俄羅斯。

日本 抗日戰爭 安理會
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

日媒報導外交爭端延燒 陸要求收回涉台言論 日拒絕

日本首相發表涉台言論 北京反制 在黃海實彈射擊

中外交官員雙手插口袋送客 陸官媒發日官員離開畫面：低頭聽講話

懶人包／高市早苗「台灣有事論」惹怒北京 中日關係惡化過程一次看懂

相關新聞

高市早苗言論延燒 陸駐聯合國代表：日根本沒資格成安理會常任理事國

日本首相高市早苗稱「台灣有事」恐成日本「存亡危機事態」、日本可能採取軍事回應，點燃中日間新一輪外交烽火。中國大陸常駐聯合...

陸官媒深夜突發聲 新華評論：賴清德附和高市早苗是「倚外謀獨」

日本首相高市早苗稱「台灣有事」，恐成日本「存亡危機事態」言論，點燃中日新一輪外交烽火。新華社18日深夜時發布評稱，在兩岸中國...

春哥侃陸／產業與供應從脫鉤變明憂 為何外資撤中加劇？

中國大陸經濟圈中，傳著一份「已售待售企業名單」，名單主角上有許多知名或跨國企業，如國際軟體巨頭SAS、必勝客中國、宜家（IKEA）購物中心等等，引起外資撤退加劇之議。聯合報資深香港特派員李春不只看名單上有哪些企業，更進一步從官方、智庫學者、財經界三方看法，觀察這場外資大撤退，為何凸顯了國際上產業鏈和供應鏈與中國大脫鉤的「明憂」。

陸委會：滲透台灣 中共有6大手法

陸委會示警，指中共有六大手法滲透台灣，當中包括滲透台灣政黨。國民黨立院黨團書記長羅智強昨表示，相關說法應改成「派間諜滲透...

訪陸會宋濤 工總前理事長苗豐強：企業可扮橋梁

工業總會（工總）前理事長苗豐強再次率團訪陸，昨日傍晚在北京釣魚台國賓館會見大陸國台辦主任宋濤。宋濤指出，在當前複雜形勢下...

陸生註冊跌破百人 開放以來新低

陸生聯招會昨日公布今年陸生的招生數據，其中博士生註冊六十六人、碩士生十二人，加起來僅七十八人，不僅首度跌破百人，同時也創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。